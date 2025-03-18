Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ Phần đầu tư VIC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Công ty Cổ Phần đầu tư VIC Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 18/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/04/2025
Công ty Cổ Phần đầu tư VIC Việt Nam

Kiến trúc sư

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công ty Cổ Phần đầu tư VIC Việt Nam

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: G2 Vinhomes Green Bay, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Hiện tại Công ty Cổ Phần đầu tư VIC Việt Nam - chuyên về Tổng thầu Xây dựng nhà xưởng công nghiệp CĐT Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc cần tuyển vị trí Kiến Trúc Sư Chuyên Thiết Kế Nhà Xưởng - Nhà Máy
Mô tả công việc:
• Quản lý, thiết kế Kiến trúc, kỹ thuật của các Dự án (nhà Công nghiệp….)
• Kiểm tra, kiểm soát tiến độ thiết kế, có các ý kiến chuyên môn và đề xuất
• Vẽ các phần kiến trúc, nội thất, kiểm tra được bản vẽ kiến trúc, nội thất
• Hợp tác với các kỹ sư và nhà thầu để thực hiện thiết kế.
• Đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn và quy định xây dựng được tuân thủ.
• Điều phối thiết kế cho các Dự án thi công xây dựng
• Lập và triển khai các bản vẽ thiết kế khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kiến trúc.
• Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thiết kế nhà công nghiệp.
• Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế kiến trúc.
• Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

Tại Công ty Cổ Phần đầu tư VIC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần đầu tư VIC Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần đầu tư VIC Việt Nam

Công ty Cổ Phần đầu tư VIC Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Vinhomes Greenbay Mễ Trì, Nam Từ Liêm, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

