Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ Phần đầu tư VIC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công ty Cổ Phần đầu tư VIC Việt Nam
- Hà Nội: G2 Vinhomes Green Bay, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 12 - 16 Triệu
Hiện tại Công ty Cổ Phần đầu tư VIC Việt Nam - chuyên về Tổng thầu Xây dựng nhà xưởng công nghiệp CĐT Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc cần tuyển vị trí Kiến Trúc Sư Chuyên Thiết Kế Nhà Xưởng - Nhà Máy
Mô tả công việc:
• Quản lý, thiết kế Kiến trúc, kỹ thuật của các Dự án (nhà Công nghiệp….)
• Kiểm tra, kiểm soát tiến độ thiết kế, có các ý kiến chuyên môn và đề xuất
• Vẽ các phần kiến trúc, nội thất, kiểm tra được bản vẽ kiến trúc, nội thất
• Hợp tác với các kỹ sư và nhà thầu để thực hiện thiết kế.
• Đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn và quy định xây dựng được tuân thủ.
• Điều phối thiết kế cho các Dự án thi công xây dựng
• Lập và triển khai các bản vẽ thiết kế khi có yêu cầu.
Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thiết kế nhà công nghiệp.
• Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế kiến trúc.
• Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.
Tại Công ty Cổ Phần đầu tư VIC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần đầu tư VIC Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
