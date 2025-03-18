Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ Phần đầu tư VIC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Hiện tại Công ty Cổ Phần đầu tư VIC Việt Nam - chuyên về Tổng thầu Xây dựng nhà xưởng công nghiệp CĐT Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc cần tuyển vị trí Kiến Trúc Sư Chuyên Thiết Kế Nhà Xưởng - Nhà Máy

Mô tả công việc:

• Quản lý, thiết kế Kiến trúc, kỹ thuật của các Dự án (nhà Công nghiệp….)

• Kiểm tra, kiểm soát tiến độ thiết kế, có các ý kiến chuyên môn và đề xuất

• Vẽ các phần kiến trúc, nội thất, kiểm tra được bản vẽ kiến trúc, nội thất

• Hợp tác với các kỹ sư và nhà thầu để thực hiện thiết kế.

• Đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn và quy định xây dựng được tuân thủ.

• Điều phối thiết kế cho các Dự án thi công xây dựng

• Lập và triển khai các bản vẽ thiết kế khi có yêu cầu.