Tuyển Kiến trúc sư Công Ty TNHH Hasu Studio làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 680 USD

QUYỀN LỢI:

- Thưởng theo doanh thu/ công trình, lương tháng 13;

- Được tiếp cận những công trình khách sạn 5*, có quy mô lớn, đa dạng phong cách, đa dạng công trình;

- Giải thưởng cho các cuộc thi nội bộ;

- Cơ hội du lịch Teambuilding trong và ngoài nước;

- Khám sức khỏe tổng quát hàng năm tại BV Hoàn Mỹ;

- Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nghỉ phép, nghỉ Lễ/Tết theo Luật Lao động;

- Chế độ bồi dưỡng nhân viên trong văn phòng: đồ ăn vặt, trà, cafe, ... miễn phí.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Khảo sát hiện trạng công trình (tùy tình hình thực tế công trình);

- Phối hợp làm việc giữa các team;

- Kiến Trúc Sư diễn hoạ: Lên concept, cơ cấu, diễn họa 3D Kiến Trúc.

- Kiến Trúc Sư triển khai: Thực hiện triển khai hồ sơ kiến trúc, có hiểu biết về PCCC, kết cấu, ME.

- Nhân Viên Triển Khai: Thực hiện triển khai hồ sơ thiết kế nội thất, ưu tiên có kinh nghiệm triển khai thiết kế các sản phẩm nội thất.