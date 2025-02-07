Tuyển Kiến trúc sư Công Ty TNHH Hasu Studio làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 680 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công Ty TNHH Hasu Studio
- Hồ Chí Minh: 167/27 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 500 - 680 USD
QUYỀN LỢI:
- Thưởng theo doanh thu/ công trình, lương tháng 13;
- Được tiếp cận những công trình khách sạn 5*, có quy mô lớn, đa dạng phong cách, đa dạng công trình;
- Giải thưởng cho các cuộc thi nội bộ;
- Cơ hội du lịch Teambuilding trong và ngoài nước;
- Khám sức khỏe tổng quát hàng năm tại BV Hoàn Mỹ;
- Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nghỉ phép, nghỉ Lễ/Tết theo Luật Lao động;
- Chế độ bồi dưỡng nhân viên trong văn phòng: đồ ăn vặt, trà, cafe, ... miễn phí.
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Khảo sát hiện trạng công trình (tùy tình hình thực tế công trình);
- Phối hợp làm việc giữa các team;
- Kiến Trúc Sư diễn hoạ: Lên concept, cơ cấu, diễn họa 3D Kiến Trúc.
- Kiến Trúc Sư triển khai: Thực hiện triển khai hồ sơ kiến trúc, có hiểu biết về PCCC, kết cấu, ME.
- Nhân Viên Triển Khai: Thực hiện triển khai hồ sơ thiết kế nội thất, ưu tiên có kinh nghiệm triển khai thiết kế các sản phẩm nội thất.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
