Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG KIẾN TRÚC KIẾN Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG KIẾN TRÚC KIẾN Á
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 27 Đường số 6, Khu phố 7, P. Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
– Triển khai phương án thiết kế và phối cảnh cho nhà ở riêng lẻ
– Dựng phối cảnh 3D nội thất bằng 3Ds Max
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
– Ứng viên Nam - có thể đi công trình
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG KIẾN TRÚC KIẾN Á Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 10–15 triệu/tháng (thử việc 1 tháng)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG KIẾN TRÚC KIẾN Á
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
