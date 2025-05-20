Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ & XÂY DỰNG FIM HOUSE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên ý tưởng, thiết kế mặt bằng, phối cảnh 3D cho các công trình: nhà phố, biệt thự, nội thất dân dụng...

Triển khai hồ sơ kỹ thuật thi công (kiến trúc/nội thất) đầy đủ và chính xác.

Phối hợp với các bộ môn kết cấu, MEP trong quá trình thiết kế.

Giám sát tác quyền, hỗ trợ thi công khi cần.

Thực hiện các công việc theo sự phân công của trưởng bộ phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc/nội thất.

Thái độ: Chủ động, tích cực, sáng tạo và có trách nhiệm cao trong công việc.

Phần mềm: Thành thạo AutoCAD, SketchUp, Photoshop, Corona, Enscape.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ & XÂY DỰNG FIM HOUSE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: (theo năng lực & kinh nghiệm).

Thưởng dự án, thưởng cuối năm, du lịch hằng năm.

Làm việc trong môi trường năng động, có cơ hội học hỏi và phát triển chuyên môn.

Được tham gia BHXH – BHYT – BHTN đầy đủ theo luật.

Cơ hội thăng tiến lên các vị trí Trưởng nhóm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ & XÂY DỰNG FIM HOUSE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin