Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ & XÂY DỰNG FIM HOUSE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ & XÂY DỰNG FIM HOUSE
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận
Lên ý tưởng, thiết kế mặt bằng, phối cảnh 3D cho các công trình: nhà phố, biệt thự, nội thất dân dụng...
nhà phố, biệt thự, nội thất dân dụng...
Triển khai hồ sơ kỹ thuật thi công (kiến trúc/nội thất) đầy đủ và chính xác.
hồ sơ kỹ thuật thi công
Phối hợp với các bộ môn kết cấu, MEP trong quá trình thiết kế.
kết cấu, MEP
Giám sát tác quyền, hỗ trợ thi công khi cần.
Giám sát tác quyền
Thực hiện các công việc theo sự phân công của trưởng bộ phận.
trưởng bộ phận
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc/nội thất.
Kinh nghiệm:
3 năm
Thái độ: Chủ động, tích cực, sáng tạo và có trách nhiệm cao trong công việc.
Thái độ:
Phần mềm: Thành thạo AutoCAD, SketchUp, Photoshop, Corona, Enscape.
Phần mềm:
AutoCAD, SketchUp, Photoshop, Corona, Enscape
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ & XÂY DỰNG FIM HOUSE Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: (theo năng lực & kinh nghiệm).
Mức lương:
Thưởng dự án, thưởng cuối năm, du lịch hằng năm.
Làm việc trong môi trường năng động, có cơ hội học hỏi và phát triển chuyên môn.
Được tham gia BHXH – BHYT – BHTN đầy đủ theo luật.
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí Trưởng nhóm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ & XÂY DỰNG FIM HOUSE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
