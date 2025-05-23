Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 25 Triệu

Mức lương 16 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 130 Trương Văn Bang, phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 16 - 25 Triệu

Đọc và hiểu bản vẽ kỹ thuật, hồ sơ thiết kế công trình.

Kiểm tra, giám sát chất lượng thi công các hạng mục công trình xây dựng theo đúng thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định.

Kiểm tra, giám sát tiến độ thi công của các nhà thầu.

Phát hiện và báo cáo các sai sót, lỗi kỹ thuật trong quá trình thi công.

Đề xuất các giải pháp khắc phục các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công.

Lập biên bản nghiệm thu các hạng mục công trình.

Làm việc với các nhà thầu, tư vấn giám sát để đảm bảo chất lượng công trình.

Quản lý hồ sơ, tài liệu kỹ thuật của công trình.

Báo cáo định kỳ về tiến độ và chất lượng công trình cho cấp trên.

Với Mức Lương 16 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kiến trúc, Xây dựng hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm tra, giám sát công trình xây dựng.

Hiểu biết sâu rộng về các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam.

Thành thạo việc đọc và hiểu bản vẽ kỹ thuật, hồ sơ thiết kế.

Có kinh nghiệm làm việc với các phần mềm Autocad, Revit (là một lợi thế).

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ.

Khả năng giải quyết vấn đề tốt.

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động.

Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS

