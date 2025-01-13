Tuyển Kiến trúc sư Archivina làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 1,000 USD

Mức lương 600 - 1,000 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 10, Tòa nhà ADI, Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 600 - 1,000 USD

- Triển khai Hồ sơ thi công các dự án: nhà ở cao tầng, khách sạn, văn phòng, khu đô thị…

- Phối hợp với các bộ môn và Chủ đầu tư trong quá trình thực hiện thiết kế.

- Họp với CĐT và các nhà thầu trong quá trình triển khai dự án

Yêu Cầu Công Việc

- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế và Revit.

- Hiểu biết các ứng dụng AI là một lợi thế.

- Tốt nghiệp Đại học các trường chuyên ngành kiến trúc (Đại học Kiến trúc, Đại học Xây Dựng, …)

- Có tư duy và khả năng nghiên cứu độc lập và làm việc nhóm tốt.

- Năng động, nhiệt tình, quyết liệt trong xử lý công việc, có tinh thần học hỏi và cống hiến cao, chịu được áp lực công việc.

- Thử việc: 1-2 tháng.

Quyền lợi

- Lương thỏa thuận theo năng lực – Lương cứng 15 – 20 triệu + Thưởng

- Thưởng doanh thu, dự án, các dịp lễ, tết theo tình hình kinh doanh Công ty.

- Được ký hợp đồng lao động và được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định.

Tại Archivina Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Archivina

