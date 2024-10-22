Tuyển Kiến trúc sư Công ty TNHH đầu tư xây dựng Mạnh Toàn làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: số 21B4, lô 6B Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng, Ngô Quyền

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Dựng hình và lên ý tưởng thiết kế cùng team.

- Triển khai 3D theo phương án thiết kế.

- Có thể dựng mô hình 3D cơ bản.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm làm việc: 1 – 2 năm.

- Tâm huyết, có trách nhiệm, đảm bảo được tiến độ trong công việc.

- Thành thạo các phần mềm chuyên ngành: AutoCad – SketchUp – 3DsMax – Photoshop...

- Có thể thiết kế đồng thời kiến trúc và nội thất là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH đầu tư xây dựng Mạnh Toàn Thì Được Hưởng Những Gì

- BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước.

- Các chế độ phúc lợi theo chính sách của Công ty: Thưởng ngày lễ, tết, du lịch hàng năm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH đầu tư xây dựng Mạnh Toàn

