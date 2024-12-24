Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 248A Nơ Trang Long, Phường 12, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

Khảo sát, kiểm tra kích thước hiện trạng mặt bằng đã được ký hợp đồng xây dựng nhà thuốc;

Đề ra các tiêu chuẩn cần có của mặt bằng phù hợp với chuẩn layout.;

Thiết kế layout theo đúng chuẩn về kích thước, chiều cao, bảng hiệu, phù hợp và tiện lợi đối với khách hàng;

Khai triển bản vẽ kĩ thuật (bản vẽ hiện trạng, bản vẽ tháo dỡ, nội thất, MEP...);

Rà soát lại sự phù hợp, tối ưu của hồ sơ thiết kế và hồ sơ thi công kiến trúc, hoàn thiện dự án;

Phối hợp với giám sát và đơn vị thi công về cách thức thi công, phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh ngoài bản vẽ tại nơi thi công;

Dựng bản vẽ 3D theo yêu cầu;

Chuẩn bị báo cáo hàng tuần và hàng tháng về toàn bộ tình trạng các công việc thiết kế, nhận diện trước các sự cố tiềm ẩn để ngăn ngừa và giải quyết kịp thời bất cứ các vấn đề mới phát sinh;

Tham gia các cuộc họp thiết kế kiến trúc, hoàn thiện dự án;

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kiến trúc công trình, Kỹ thuật xây dựng

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, kiến trúc, 2 năm đối với thi công xây dựng

Nắm vững tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam

Có kinh nghiệm xử lý vấn đề thi công cho chuỗi cửa hàng

Kinh nghiệm xây dựng quy trình, tiêu chuẩn quản lý riêng biệt trong ngành kiến trúc/ xây dựng

Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity Thì Được Hưởng Những Gì

100% lương trong thời gian thử việc

BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Gói bảo hiểm sức khỏe

Lương tháng 13, KPI theo chính sách công ty

Review lương và thành tích hằng năm

Khám sức khỏe định kỳ

Quyền lợi cho nhân viên: voucher sinh nhật, khuyến mãi,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity

