Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty cổ phần EMARCO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc

Lập bản vẽ thiết kế, shop thi công, bản vẽ hoàn công; bảo vệ nghiệm thu khối lượng thi công với chủ đầu tư, tư vấn giám sát,...

Lập kế hoạch triển khai dự án, tối ưu hoá quy trình triển khai dự án

Giám sát triển khai lắp đặt các hệ thống

Cài đặt, cấu hình, chạy thử các hệ thống và bàn giao cho chủ đầu tư.

Chi tiết sẽ trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn

Yêu Cầu Công Việc

Thành thạo tin học văn phòng (MS Word, Excel, Power Point, Project)

Nhiệt tình trong công việc

Có kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập

Chủ động, sáng tạo trong công việcThành thạo phần mềm ứng dụng (AutoCAD, E-PLAN)

Quyền Lợi Được Hưởng

Lương: Thoả thuận

Thưởng: theo chế độ công ty

Bảo hiểm: theo quy định pháp luật

Đào tạo: được tào đạo bởi các chuyên gia trong nước hoặc nước ngoài

Cách Thức Ứng Tuyển

