Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty cổ phần EMARCO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại Công ty cổ phần EMARCO
Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc
Lập bản vẽ thiết kế, shop thi công, bản vẽ hoàn công; bảo vệ nghiệm thu khối lượng thi công với chủ đầu tư, tư vấn giám sát,...
Lập kế hoạch triển khai dự án, tối ưu hoá quy trình triển khai dự án
Giám sát triển khai lắp đặt các hệ thống
Cài đặt, cấu hình, chạy thử các hệ thống và bàn giao cho chủ đầu tư.
Chi tiết sẽ trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn
Yêu Cầu Công Việc
Thành thạo tin học văn phòng (MS Word, Excel, Power Point, Project)
Nhiệt tình trong công việc
Có kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập
Chủ động, sáng tạo trong công việc
Thành thạo phần mềm ứng dụng (AutoCAD, E-PLAN)
Nhiệt tình trong công việc
Có kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập
Chủ động, sáng tạo trong công việcThành thạo phần mềm ứng dụng (AutoCAD, E-PLAN)
Quyền Lợi
Lương: Thoả thuận
Thưởng: theo chế độ công ty
Bảo hiểm: theo quy định pháp luật
Đào tạo: được tào đạo bởi các chuyên gia trong nước hoặc nước ngoài
Thưởng: theo chế độ công ty
Bảo hiểm: theo quy định pháp luật
Đào tạo: được tào đạo bởi các chuyên gia trong nước hoặc nước ngoài
Cách Thức Ứng Tuyển
