Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng
Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 15 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
Kiểm tra, kiểm soát hồ sơ thiết kế của TVTK bên ngoài
Thiết kế hệ thống điện, điện nhẹ cho công trình dân dụng và điện hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà
Triển khai bản vẽ thiết kế thi công.
Nghiên cứu, so sánh và đề xuất các phương án kỹ thuật trình lên trưởng nhóm.
Duyệt bản vẽ shop từ nhà thầu trình, bóc tách khối lượng
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng nhóm MEPF và trưởng phòng thiết kế.
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành thiết bị điệnđiện tử, hệ thống điện hoặc các lĩnh vực liên quan khác.
Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên ( đã từng triển khai dự án nhà công nghiệp là một lợi thế)
Có kiến thức về các bộ môn liên quan:kiến trúc, hạ tầng, nước, PCCC. Nắm vững các tiêu chuẩn, quy chuẩn quy phạm của nhà nước
Tại Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: thoả thuận theo năng lực từ 15.000.000 – 18.000.000 đồng, được đánh giá năng lực, đánh giá tăng lương định kỳ hàng năm.
15.000.000 – 18.000.000
Đóng BHXH theo quy định của pháp luật. Thưởng các ngày lễ trong năm, thưởng nóng và thưởng cuối năm cạnh tranh.
Các chế độ bổ sung như tổ chức chương trình vu lan báo hiếu thăm hỏi gia đình cán bộ nhân viên, các chương trình thăm khám sức khoẻ định kỳ.
Cơ hội du lịch hè tối thiểu 1 lần/năm.
Môi trường làm việc hiện đại, thân thiện. Được cung cấp đầy đủ các thiết bị, chỗ ngồi phục vụ công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
