Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 15 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Kỹ sư cơ điện

Kiểm tra, kiểm soát hồ sơ thiết kế của TVTK bên ngoài

Thiết kế hệ thống điện, điện nhẹ cho công trình dân dụng và điện hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà

Triển khai bản vẽ thiết kế thi công.

Nghiên cứu, so sánh và đề xuất các phương án kỹ thuật trình lên trưởng nhóm.

Duyệt bản vẽ shop từ nhà thầu trình, bóc tách khối lượng

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng nhóm MEPF và trưởng phòng thiết kế.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp chuyên ngành thiết bị điệnđiện tử, hệ thống điện hoặc các lĩnh vực liên quan khác.

Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên ( đã từng triển khai dự án nhà công nghiệp là một lợi thế)

Có kiến thức về các bộ môn liên quan:kiến trúc, hạ tầng, nước, PCCC. Nắm vững các tiêu chuẩn, quy chuẩn quy phạm của nhà nước

Tại Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thoả thuận theo năng lực từ 15.000.000 – 18.000.000 đồng, được đánh giá năng lực, đánh giá tăng lương định kỳ hàng năm.

Đóng BHXH theo quy định của pháp luật. Thưởng các ngày lễ trong năm, thưởng nóng và thưởng cuối năm cạnh tranh.

Các chế độ bổ sung như tổ chức chương trình vu lan báo hiếu thăm hỏi gia đình cán bộ nhân viên, các chương trình thăm khám sức khoẻ định kỳ.

Cơ hội du lịch hè tối thiểu 1 lần/năm.

Môi trường làm việc hiện đại, thân thiện. Được cung cấp đầy đủ các thiết bị, chỗ ngồi phục vụ công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng

