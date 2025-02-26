Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty cổ phần xây lắp và bảo dưỡng cơ điện VNK làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Mức lương 2 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 8 Lô 2 ngõ 217 Đường La Thành, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

- Thực hiện tác thiết kế theo từng hạng mục.

- Bóc tách tách khối lượng.

- Có cơ hội gia khảo sát và tiếp xúc với dự án thực tế ngoài công trường

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên năm cuối các trường Đại học Bách Khoa, Điện lực, Kiến Trúc, Xây Dựng, Thủy Lợi, Công nghiệp, Kinh – Kỹ.

Có mong muốn thực tập, thực hành kiến thức đã học, phát triển nghề nghiệp.

Biết đọc bản vẽ và sử dụng các lệnh cơ bản trong Autocad.

Cam kết, nhiệt tình, trung thực.

Ưu tiên có thể đi làm fulltime.

Tại Công ty cổ phần xây lắp và bảo dưỡng cơ điện VNK Thì Được Hưởng Những Gì

Có PHỤ CẤP + HỖ TRỢ đóng dấu thực tập.

Được đào tạo và tham gia vào các khóa học miễn phí.

Được học các khóa học liên quan đến CAD, tính toán thiết kế, đo bóc khối lượng, nếu có dự án được tham gia giám sát dự án.

Được trải nghiệm các kiến thức thực tế, có CƠ HỘI trở thành nhân viên chính thức.

Được tham gia vào môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần xây lắp và bảo dưỡng cơ điện VNK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.