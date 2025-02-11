Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nam: Thôn Cửa Câu Trại
- Trung lương
- Bình lục
- Ha Nam
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện các yêu cầu thiết kế, chế tạo các máy móc, Thử nghiệm,đồ gá, cơ khí nhà máy theo yêu cầu
Xây dựng hồ sơ bản vẽ , Thiết kế
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng solidworks....
Ưu tiên có kịnh nghiệm chế tạo máy
Sủ dụng được máy móc thiết bị , gia công cơ khí
Tại Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
