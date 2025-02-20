Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN BILCO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mô tả công việc:

1. Đọc hiểu bản vẽ và thi công theo đúng bản vẽ.

2. Triển khai, theo dõi, giám sát công việc của các nhà thầu phụ, đội thi công.

3. Đảm bảo các yêu cầu chất lượng, tiến độ, tiêu chuẩn an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy theo yêu cầu kỹ thuật của dự án tại công trường.

4. Phối hợp với nhà thầu, đội thi công, tư vấn giám sát và các bên liên quan để xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh.

5. Sắp xếp công việc và phân bổ công việc hợp lý với thực tế của từng công trình.

6. Lập kế hoạch huy động máy móc, thiết bị và vật tư phù hợp với biện pháp thi công và tiến độ được lập của dự án.

7. Kiểm tra, đánh giá chất lượng vật tư, thiết bị trước khi lắp đặt nghiệm thu công việc của nhà thầu phụ.

8. Nghiệm thu công trình, lập hồ sơ hoàn công, hồ sơ thanh quyết toán, kiểm soát công việc hiện trường với Chủ đầu tư/Tư vấn giám sát.

9. Có hiểu biết về lập bản vẽ thiết kế, bản vẽ shop drawing.

10. Có hiểu biết về bóc tách khối lượng, làm hồ sơ QS.

11. Công việc theo thực tế công trường và yêu cầu Ban Giám đốc.

12. Lập báo cáo tiến độ, chất lượng công trình theo định kỳ và báo cáo lên cấp quản lý, giám sát thi công lắp đặt kết cấu thép, bồn bể, đường ống, hệ thống cơ khí theo bản vẽ thiết kế.