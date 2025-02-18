Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Trung Nam, Số 7A/68 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham mưu, tư vấn cho Trưởng bộ phận về thiết kế bản vẽ kỹ thuật;

Xây dựng, duy trì, cải tiến quy trình công nghệ;

Giám sát quá trình lắp đặt thiết bị;

Phụ trách công tác kỹ thuật trong việc theo dõi trang thiết bị máy móc, phối hợp bộ phận chuyên môn đưa ra phương án sửa chữa, thay thế,.. đảm bảo kế hoạch hoạt động của Công ty;

Theo dõi, xử lý và báo cáo lên cấp trên những sự cố xảy ra trong quá trình thi công và vận hành;

Bảo quản thiết bị và máy móc của Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành về Cơ khí, Chế tạo máy và các chuyên ngành có liên quan;

Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm;

Tiếng Anh đáp ứng nhu cầu công việc.

Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội huấn luyện:

Công ty có lộ trình thăng tiến theo năng lực, lộ trình phát triển rõ ràng;

Thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo nhằm nâng cao năng lực cho CBNV;

Môi trường làm việc năng động, đồng nghiệp thân thiện, văn hóa tổ chức tốt;

Ngày nghỉ: Tuân theo quy định của Luật lao động;

Phúc lợi:

Thu nhập CẠNH TRANH theo năng lực;

Xét tăng lương định kỳ;

Chế độ khi trở thành nhân viên chính thức: Tham gia BHXH, BHYT, BHTN,

Team building, khám sức khỏe hàng năm;

Thưởng sinh nhật, thưởng Lễ Tết, 20/10, 08/03,...

Thưởng theo kết quả kinh doanh (tháng 13, 14,...);

Phụ cấp khác :

Hỗ trợ công tác phí;

Hỗ trợ ăn ở và chi phí đi lại khi đi công tác;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

