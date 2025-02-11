Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN HẢI ENERGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Thuận Hải, KCX Tân Thuận, Tân Thuận Đông, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc

Khảo sát dự án để nắm bắt thông tin dự án, lập bảng dự toán (thông số kỹ thuật, thiết kế 2D-3D, bóc tách khối lượng vật tư chế tạo)

Quản lý tiến độ và chất lượng dự án

Thực hiện các báo cáo định kỳ về tiến độ và tình hình dự án cho ban lãnh đạo, đối tác.

Quản lý và kiểm soát chi phí dự án, đảm bao ngân sách.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu quản lý

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Cơ khí, Chế tạo máy

Tiếng Anh thành thạo (nghe, nói, đọc, viết)

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

Kỹ năng giải quyết vấn đề

Kỹ năng thuyết trình

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN HẢI ENERGY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận, phụ cấp cơm trưa.

Tham gia đầy đủ các chính sách theo quy định, bảo hiểm PTI, nghỉ phép năm, thưởng Tết, thưởng theo hiệu quả công việc;

Tham gia các chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực được công ty tổ chức để nâng cao kỹ năng & nghiệp vụ.

Làm việc trực tiếp với đội ngũ lãnh đạo & nhân sự tài năng.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động với nhiều cơ hội nâng cao năng lực bản thân & thăng tiến.

Được tham gia các hoạt động phong trào đội nhóm, du lịch hàng năm.

