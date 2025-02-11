Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN HẢI ENERGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN HẢI ENERGY
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Thuận Hải, KCX Tân Thuận, Tân Thuận Đông, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận
Khảo sát dự án để nắm bắt thông tin dự án, lập bảng dự toán (thông số kỹ thuật, thiết kế 2D-3D, bóc tách khối lượng vật tư chế tạo)
Quản lý tiến độ và chất lượng dự án
Thực hiện các báo cáo định kỳ về tiến độ và tình hình dự án cho ban lãnh đạo, đối tác.
Quản lý và kiểm soát chi phí dự án, đảm bao ngân sách.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Cơ khí, Chế tạo máy
Tiếng Anh thành thạo (nghe, nói, đọc, viết)
Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
Kỹ năng giải quyết vấn đề
Kỹ năng thuyết trình
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN HẢI ENERGY Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận, phụ cấp cơm trưa.
Tham gia đầy đủ các chính sách theo quy định, bảo hiểm PTI, nghỉ phép năm, thưởng Tết, thưởng theo hiệu quả công việc;
Tham gia các chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực được công ty tổ chức để nâng cao kỹ năng & nghiệp vụ.
Làm việc trực tiếp với đội ngũ lãnh đạo & nhân sự tài năng.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động với nhiều cơ hội nâng cao năng lực bản thân & thăng tiến.
Được tham gia các hoạt động phong trào đội nhóm, du lịch hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN HẢI ENERGY
