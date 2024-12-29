Tuyển Kỹ sư cơ khí Pyra IXI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

1. Vị trí: Kỹ sư HVAC (Hệ thống Điều hòa không khí và Thông gió)

• Thiết kế và tính toán các hệ thống HVAC cho các công trình xây dựng vừa/nhỏ ở Mỹ.

• Hoàn thành báo giá, đấu thầu.

2. Vị trí: Kỹ sư Cấp thoát nước (Plumbing Engineer)

• Thiết kế hệ thống cấp thoát nước và xử lý nước thải cho các dự án vừa/nhỏ ở Mỹ.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Cơ Nhiệt hoặc Cấp thoát nước.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong thiết kế.

Ưu tiên có kinh nghiệm thiết kế các công trình ở Mỹ.

Lương tháng 13.

