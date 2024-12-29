Tuyển Kỹ sư cơ khí Pyra IXI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kỹ sư cơ khí Pyra IXI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Pyra IXI
Ngày đăng tuyển: 29/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/02/2025
Pyra IXI

Kỹ sư cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại Pyra IXI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh City, Vietnam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Vị trí: Kỹ sư HVAC (Hệ thống Điều hòa không khí và Thông gió)
• Thiết kế và tính toán các hệ thống HVAC cho các công trình xây dựng vừa/nhỏ ở Mỹ.
• Hoàn thành báo giá, đấu thầu.
2. Vị trí: Kỹ sư Cấp thoát nước (Plumbing Engineer)
• Thiết kế hệ thống cấp thoát nước và xử lý nước thải cho các dự án vừa/nhỏ ở Mỹ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Cơ Nhiệt hoặc Cấp thoát nước.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong thiết kế.
Ưu tiên có kinh nghiệm thiết kế các công trình ở Mỹ.
Lương thỏa thuận.

Tại Pyra IXI Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng
Lương tháng 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Pyra IXI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Pyra IXI

Pyra IXI

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

