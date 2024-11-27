Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ MIỀN NAM
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ MIỀN NAM

Kỹ sư cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ MIỀN NAM

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 86 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

• Bóc tách khối lượng từ bản vẽ thiết kế thi công.
• Lập bản vẽ và lên dự toán vật tư, phục vụ công tác kinh doanh.
• Tham gia giám sát, triển khai thi công tại công trình khi có yêu cầu..
• Khảo sát và lập bản vẽ thiết kế, lập thành phần hồ sơ dự án.
• Công việc khác theo chỉ đạo của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành cơ khí
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Kỹ năng: thành thạo Autocad, vi tính văn phòng,...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ MIỀN NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn + thưởng tùy dự án
- Chế độ phúc lợi theo quy định nhà nước
- Được đào tạo và phát triển kỹ năng
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
- Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ MIỀN NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ MIỀN NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ MIỀN NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: SỐ 86, NGUYỄN CỬU VÂN, P.17, Q. BÌNH THẠNH, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

