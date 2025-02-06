Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Temas làm việc tại Hà Nội thu nhập 530 - 700 USD

Mức lương 530 - 700 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 17, Khu X5, Ngõ 60, Phố Dương Khuê, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 530 - 700 USD

• Tìm kiếm khách hàng, giới thiệu và tư vấn sản phẩm: Xây dựng và mở rộng mạng lưới khách hàng tiềm năng, tư vấn và giới thiệu các giải pháp tự động hóa tới khách hàng như Robot, Cobot, máy khắc laser, máy ép servo,...

• Tư vấn giải pháp: Kết hợp với đội ngũ kỹ thuật để cung cấp các giải pháp toàn diện, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

• Đảm bảo mục tiêu doanh số: Báo cáo kết quả doanh số/doanh thu định kỳ.

Với Mức Lương 530 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Kiến thức chuyên môn: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kỹ thuật (Cơ khí, Tự động hóa, Cơ điện tử, Điện, Điện tử)

• Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm bán hàng kỹ thuật là một lợi thế

• Kỹ năng bán hàng: Kỹ năng giao tiếp tốt, thuyết phục, đàm phán và làm việc độc lập.

• Ngoại ngữ: Có khả năng giao tiếp tiếng Anh hoặc ngôn ngữ khác (Nhật, Hàn, Trung)

***Quyền lợi:

• Lương cơ bản: từ 13-17 triệu

• Thưởng: Thưởng doanh số, thưởng nóng theo giá trị đơn hàng, thưởng best seller tháng/quý/năm

