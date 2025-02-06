Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Temas làm việc tại Hà Nội thu nhập 530 - 700 USD

Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Temas làm việc tại Hà Nội thu nhập 530 - 700 USD

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Temas
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Temas

Kỹ sư cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Temas

Mức lương
530 - 700 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 17, Khu X5, Ngõ 60, Phố Dương Khuê, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 530 - 700 USD

• Tìm kiếm khách hàng, giới thiệu và tư vấn sản phẩm: Xây dựng và mở rộng mạng lưới khách hàng tiềm năng, tư vấn và giới thiệu các giải pháp tự động hóa tới khách hàng như Robot, Cobot, máy khắc laser, máy ép servo,...
• Tìm kiếm khách hàng, giới thiệu và tư vấn sản phẩm:
• Tư vấn giải pháp: Kết hợp với đội ngũ kỹ thuật để cung cấp các giải pháp toàn diện, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.
• Tư vấn giải pháp:
• Đảm bảo mục tiêu doanh số: Báo cáo kết quả doanh số/doanh thu định kỳ.
• Đảm bảo mục tiêu doanh số:

Với Mức Lương 530 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Kiến thức chuyên môn: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kỹ thuật (Cơ khí, Tự động hóa, Cơ điện tử, Điện, Điện tử)
• Kiến thức chuyên môn:
• Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm bán hàng kỹ thuật là một lợi thế
• Kinh nghiệm:
• Kỹ năng bán hàng: Kỹ năng giao tiếp tốt, thuyết phục, đàm phán và làm việc độc lập.
• Kỹ năng bán hàng:
• Ngoại ngữ: Có khả năng giao tiếp tiếng Anh hoặc ngôn ngữ khác (Nhật, Hàn, Trung)
• Ngoại ngữ:
***Quyền lợi:
• Lương cơ bản: từ 13-17 triệu
• Lương cơ bản:
• Thưởng: Thưởng doanh số, thưởng nóng theo giá trị đơn hàng, thưởng best seller tháng/quý/năm
• Thưởng:

Tại Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Temas Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Temas

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Temas

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Temas

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 17, khu X5, Ngõ 60, phố Dương Khuê, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

