Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 22 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Vista, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 15 - 22 Triệu

1. Thiết kế sản phẩm mới.

- Thiết kế chi tiết.

- Định mức và đưa lên hệ thống SAP.

- Yêu cầu sản xuất mẫu nếu có.

- Phối hợp Maketing xây dựng tài liệu cho sản phẩm.

2. Cải tiến sản phẩm đã có.

- Ghi nhận thông tin phản hồi từ các phòng ban, từ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm.

- Đưa ra nguyên nhân, phương án cải tiến cho sản phẩm.

- Xây dựng lại định mức và đưa lên hệ thống SAP.

3. Báo giá.

- Phối hợp phòng kinh doanh để báo giá khi có dự án mới.

- Liên hệ khách hàng để lấy các thông tin chuyên sâu khác.

- Tìm đối tác cùng phối hợp để xây dựng hệ thống hoàn thiện.

4. Quản lý nhóm

- Lập kế hoạch và phân công công việc cho các thành viên trong nhóm.

- Giám sát và tiến độ thực hiện các thành viên trong nhóm.

- Hướng dẫn và hỗ trợ công việc các thành viên trong nhóm.

- Khai thác sức mạnh tập thể trong nhóm và các phòng ban liên quan.

- Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên trực tiếp.

Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ thuật cơ khí

2. Trình độ vi tính: MS Office là bắt buộc. Biết sử dụng AutoCAD là 1 lợi thế

3. Trình độ ngoại ngữ: có khả năng giao tiếp lưu loát bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung

4. Kinh nghiệm: Có năm kinh nghiệm 3 năm liên quan đến sản phẩm cơ khí

5. Có kỹ năng giải quyết linh họat các vấn đề liên quan kỹ thuật bằng nhiều giải pháp thiết kế.

6. Có kỹ năng nhìn nhận phân tích vấn đề tốt, tính sáng tạo cao.

7. Có thái độ cầu tiến, không ngại va chạm, tính thực tiển cao.

8. Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

1. Tham gia BH đầy đủ theo quy định luật

2. Chế độ phúc lợi đầy đủ

3. Thưởng tháng 13

4. Đào tạo định kỳ

5. Môi trường trẻ chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA Pro Company

