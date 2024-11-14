Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ETS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 12 Triệu

Mức lương 11 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Vinhomes Grand Park - Quận 9, Quận 9

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 11 - 12 Triệu

Tiếp nhận thông tin yêu cầu từ cấp trưởng bộ phận, tiến hành khảo sát đưa ra phương án phù hợp cho các thiết bị liên quan đến nhiệt nóng, lò hơi.

Lập kế hoạch, tính toán thông số liên quan hệ thống nhiệt.

Đưa ra bản vẽ thiết kế, lập tiến độ triển khai, thi công lắp đặt dự án.

Đánh giá kiểm tra hệ thống nguyên vật liệu vận hành; kiểm tra thông số vận hành hệ thống thiết bị so sánh với thiết kế ban đầu để đánh giá phù hợp.

Kiểm tra giám sát thi công, chất lượng thiết bị. Kiểm tra CO, CQ thiết bị, đánh giá hệ thống thiết bị.

Lập quy trình vận hành, theo dõi hệ thống thiết bị nhiệt.

Kiểm tra chất lượng nước cấp, nước thải, tổn hao nhiệt, đánh giá tình trạng ống lò hơi.

Lập hồ sơ thi công, hồ sơ an toàn môi trường cho hệ thống thiết bị nhiệt.

Nghiên cứu phát triển, đưa ra ý tưởng phục vụ quá trình sản xuất.

Cải tiến hệ thống hiện hữu.

Báo cáo tiến độ công việc định kỳ cho cấp Trưởng Bộ phận.

Với Mức Lương 11 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên cơ khí, cơ nhiệt, Kỹ thuật Nhiệt, Lò hơi

Độ tuổi: 23 – 28 tuổi

Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương. Ưu tiên có kinh nghiệm về hệ thống lò hơi, bồn chưa, dây chuyền thiết bị tự động, chế tạo máy móc

Đọc hiểu Tiếng Anh chuyên ngành

Có thể di chuyển theo công trình

Trung thực, chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm

Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ETS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực: 11 – 12 triệu

Thưởng (tháng 13, ....),

BHXH, khám sức khỏe định kỳ

Du lịch

Hỗ trợ cơm trưa

Làm việc trong môi trường thân thiện, sáng tạo, năng động và chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ETS

