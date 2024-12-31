Tuyển Kỹ sư cơ khí MOTUL VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

MOTUL VIETNAM
Ngày đăng tuyển: 31/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/02/2025
MOTUL VIETNAM

Kỹ sư cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại MOTUL VIETNAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Khu Công Nghiệp Hiệp Phước, Khu A, số 190 Đường Nguyễn Văn Tạo, Long Thới, Nhà Bè, Ho Chi Minh City

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhiệm vụ chung
1. Thực hiện công việc đảm bảo hoàn thành nhiêm vụ được giao với chất lượng tốt nhất.
2. Quản lý thời gian và công việc hợp lý đảm bảo thời hạn hoàn thành công việc.
3. Nghiêm túc trong việc áp dụng, thực hiện nội quy, quy định công ty.
4. Làm việc hợp tác hiệu quả với các bộ phận liên quan.
Yêu cầu công việc cơ bản
1. Bảo đảm các hệ thống kỹ thuật trong kho, nhà máy, văn phòng được bảo trì/sửa chữa kịp thời.
2. Theo dõi và kiểm soát vật tư dự phòng.
3. Kiểm soát các dụng cụ bảo trì.
4. Thực hiện nội quy, quy định, nội quy an toàn lao động.
Báo cáo
1. Có khả năng thực hiện báo cáo rõ ràng, chính xác
2. Báo cáo Giám sát Cơ Điện các vấn đề liên quan, theo yêu cầu của bộ phận.
3. Hỗ trợ, thay thế Giám Sát Cơ Điện quản lý mọi công việc liên quan khi Giám Sát Cơ Điện vắng mặt.
4. Hỗ trợ các bộ phận liên quan trong khả năng và theo yêu cầu của bộ phận, trưởng bộ phận.
5. Cải tiến, đề xuất và tham gia các giải pháp cải tiến máy móc thiết bị cho nhà máy.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại MOTUL VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại MOTUL VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

MOTUL VIETNAM

MOTUL VIETNAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Pearl Plaza building, 29th Fl, 561A Dien Bien Phu, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

