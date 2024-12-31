Tuyển Kỹ sư cơ khí MOTUL VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Nhiệm vụ chung

1. Thực hiện công việc đảm bảo hoàn thành nhiêm vụ được giao với chất lượng tốt nhất.

2. Quản lý thời gian và công việc hợp lý đảm bảo thời hạn hoàn thành công việc.

3. Nghiêm túc trong việc áp dụng, thực hiện nội quy, quy định công ty.

4. Làm việc hợp tác hiệu quả với các bộ phận liên quan.

Yêu cầu công việc cơ bản

1. Bảo đảm các hệ thống kỹ thuật trong kho, nhà máy, văn phòng được bảo trì/sửa chữa kịp thời.

2. Theo dõi và kiểm soát vật tư dự phòng.

3. Kiểm soát các dụng cụ bảo trì.

4. Thực hiện nội quy, quy định, nội quy an toàn lao động.

Báo cáo

1. Có khả năng thực hiện báo cáo rõ ràng, chính xác

2. Báo cáo Giám sát Cơ Điện các vấn đề liên quan, theo yêu cầu của bộ phận.

3. Hỗ trợ, thay thế Giám Sát Cơ Điện quản lý mọi công việc liên quan khi Giám Sát Cơ Điện vắng mặt.

4. Hỗ trợ các bộ phận liên quan trong khả năng và theo yêu cầu của bộ phận, trưởng bộ phận.

5. Cải tiến, đề xuất và tham gia các giải pháp cải tiến máy móc thiết bị cho nhà máy.