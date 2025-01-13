Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH Cova TEC Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: KCN Tiên Sơn, Khu vực mở rộng, Phường Tân Hồng, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nhận dự án từ quản lý

- Lên concept dự án

- Báo cáo chi tiết concept

- Bóc tách và báo giá

- Xuất bản vẽ 2D, làm Bomlist để tiến hành gia công.

- Theo dõi kế hoạch giao hàng để sắp xếp thời gian gia công, setup, test để đảm bảo kế hoạch giao hàng.

- Có thể làm việc tăng ca theo yêu cầu công việc

- Công việc được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Job Requirement

- Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng, Đại học các chuyên ngành cơ khí, chế tạo, tự động hóa.

- Kỹ năng: Thành thạo các phần mềm thiết kế 2D, 3D: Autocad; Solidworks, Solid Edge, Inventor…

- Đọc hiểu catalogue các thiết bị cơ khí (SMC, Misumi,...)

- Kinh nghiệm: Ưu tiên có kinh nghiệm 3-4 năm làm trong các công ty sản xuất ở vị trí tương đương.

- Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

- Năng động, kiên trì, có tinh thần học hỏi cao

Tại Công Ty TNHH Cova TEC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cova TEC Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin