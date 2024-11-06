Tuyển Kỹ sư điện Công ty TNHH Đầu tư ứng dụng sản xuất bao bì Việt Pro Company làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Công ty TNHH Đầu tư ứng dụng sản xuất bao bì Việt Pro Company
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên:
- Hưng Yên
- Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Vận hành, bảo trì và sửa chữa các hệ thống cơ điện trong nhà máy
Kiểm tra định kỳ các thiết bị cơ điện như máy phát điện, hệ thống điều hòa, thang máy, hệ thống điện, nước, etc.
Thực hiện bảo dưỡng phòng ngừa theo lịch trình
Xử lý các sự cố cơ điện khẩn cấp
Lắp đặt, thay thế và nâng cấp các thiết bị cơ điện khi cần thiết
Ghi chép và báo cáo các hoạt động bảo trì, sửa chữa
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành kỹ thuật điện, cơ khí, tự động hóa hoặc liên quan
Ưu tiên có kinh nghiệm từ 1 năm
Không có kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo
Chăm chỉ, chịu khó, có thể làm việc theo ca
Tại Công ty TNHH Đầu tư ứng dụng sản xuất bao bì Việt Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư ứng dụng sản xuất bao bì Việt Pro Company
