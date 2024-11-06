Tuyển Kỹ sư điện Công ty TNHH Đầu tư ứng dụng sản xuất bao bì Việt Pro Company làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: - Hưng Yên - Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Vận hành, bảo trì và sửa chữa các hệ thống cơ điện trong nhà máy

Kiểm tra định kỳ các thiết bị cơ điện như máy phát điện, hệ thống điều hòa, thang máy, hệ thống điện, nước, etc.

Thực hiện bảo dưỡng phòng ngừa theo lịch trình

Xử lý các sự cố cơ điện khẩn cấp

Lắp đặt, thay thế và nâng cấp các thiết bị cơ điện khi cần thiết

Ghi chép và báo cáo các hoạt động bảo trì, sửa chữa

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành kỹ thuật điện, cơ khí, tự động hóa hoặc liên quan

Ưu tiên có kinh nghiệm từ 1 năm

Không có kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo

Chăm chỉ, chịu khó, có thể làm việc theo ca

Tại Công ty TNHH Đầu tư ứng dụng sản xuất bao bì Việt Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư ứng dụng sản xuất bao bì Việt Pro Company

