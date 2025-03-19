Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty thiết bị công nghệ y tế việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại Công ty thiết bị công nghệ y tế việt
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương Thỏa thuận
Triển khai thi công, giám sát thi công theo bản vẽ thiết kế, bản vẽ biện pháp thi công được duyệt.
Quản lý giám sát các tổ đội thi công, thầu phụ theo phân công
Hoàn thiện hồ sơ hoàn công, hồ sơ nghiệm thu, thanh toán với CĐT, thầu phụ, ….
Mọi chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.
Phối hợp với các phòng, ban chức năng của Công ty trong quá trình làm việc.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ đại học: Tốt nghiệp chuyên ngành Cơ khí, điện, nhiệt lạnh.
Kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm: AutoCaD, excel …
Có khả năng làm việc theo nhóm hoặc độc lập, chịu được áp lực cao.
Kỹ năng giao tiếp tốt, tư duy logic, sáng tạo...
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, ham học hỏi….
Có phẩm chất đạo đức tốt và có trách nhiệm trong công việc, gắn bó.
Kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm: AutoCaD, excel …
Có khả năng làm việc theo nhóm hoặc độc lập, chịu được áp lực cao.
Kỹ năng giao tiếp tốt, tư duy logic, sáng tạo...
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, ham học hỏi….
Có phẩm chất đạo đức tốt và có trách nhiệm trong công việc, gắn bó.
Tại Công ty thiết bị công nghệ y tế việt Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thoải mái, sáng tạo.
Chế độ lương, thưởng theo thỏa thuận.
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước khi ký hợp đồng lao động chính thức sau tháng thử việc.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty ( hỗ trợ ăn trưa, du lịch hàng năm, tham gia các hoặt động vui chơi, giải trí khác…).
Chế độ lương, thưởng theo thỏa thuận.
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước khi ký hợp đồng lao động chính thức sau tháng thử việc.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty ( hỗ trợ ăn trưa, du lịch hàng năm, tham gia các hoặt động vui chơi, giải trí khác…).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty thiết bị công nghệ y tế việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI