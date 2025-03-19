Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty thiết bị công nghệ y tế việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương Thỏa thuận

Triển khai thi công, giám sát thi công theo bản vẽ thiết kế, bản vẽ biện pháp thi công được duyệt.

Quản lý giám sát các tổ đội thi công, thầu phụ theo phân công

Hoàn thiện hồ sơ hoàn công, hồ sơ nghiệm thu, thanh toán với CĐT, thầu phụ, ….

Mọi chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.

Phối hợp với các phòng, ban chức năng của Công ty trong quá trình làm việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ đại học: Tốt nghiệp chuyên ngành Cơ khí, điện, nhiệt lạnh.

Kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm: AutoCaD, excel …

Có khả năng làm việc theo nhóm hoặc độc lập, chịu được áp lực cao.

Kỹ năng giao tiếp tốt, tư duy logic, sáng tạo...

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, ham học hỏi….

Có phẩm chất đạo đức tốt và có trách nhiệm trong công việc, gắn bó.

Tại Công ty thiết bị công nghệ y tế việt Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thoải mái, sáng tạo.

Chế độ lương, thưởng theo thỏa thuận.

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước khi ký hợp đồng lao động chính thức sau tháng thử việc.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty ( hỗ trợ ăn trưa, du lịch hàng năm, tham gia các hoặt động vui chơi, giải trí khác…).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty thiết bị công nghệ y tế việt

