Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN BILCO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 1 USD

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số M1 - 25, KĐT Vinhomes Grand Park, Đường Phước Thiện, Phường Long Bình, TP. Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô tả công việc:

1. Thiết kế, triển khai bản vẽ hệ thống cơ điện cho các công trình công nghiệp.

2. Giám sát lắp đặt, theo dõi lên kết hoạch bảo trì, sữa chửa, vận hành máy móc, dây chuyền sản xuất, các thiết bị thi công cơ giới, các thiết bị vui chơi giải trí

3. Lập kế hoạch, giám sát và kiểm tra quá trình thi công hệ thống M&E.

4. Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.

5. Kiểm tra, nghiệm thu vật tư, thiết bị và hệ thống cơ điện theo tiêu chuẩn.

6. Giải quyết các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình thi công.

7. Hỗ trợ lập hồ sơ đấu thầu, hồ sơ hoàn công và nghiệm thu công trình.

Yêu cầu công việc:

- Trình độ: Tốt nghiệp đại học hệ chính quy

- Chuyên ngành: Cơ điện, Điện – Điện tử

- Kiến thức: Biết sử dụng phần mềm AutoCAD, Revit, MS Project, phần mềm tính toán M&E…

- Kinh nghiệm: Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực vận hành bảo trì, bảo dưỡng, thiết bị trò chơi/công viên vui chơi giải trí, thiết bị trong các dây chuyền sản xuất, thiết bị thi công cơ giới,…

