Tuyển Kỹ Sư Giám Sát thu nhập 14 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nam

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: - Hà Nam - Hải Dương - Bắc Ninh ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

Thiết lập, hệ thống văn bản, quy định nội bộ, các hạng mục tạm đảm bảo An toàn, vệ sinh môi trường tại dự án. Kiểm soát các yếu tố đầu vào về công tác An toàn lao động: thiết bị thi công, nhân công, giấy phép thi công công tác đặc thù. Căn cứ tài liệu và hướng dẫn nội bộ, thiết lập khung quy tắc làm việc, nội quy về An toàn tại dự án. Lập kế hoạch, thực hiện huấn luyện, đào tạo an toàn lao động định kỳ cho CBNV, công nhân trong toàn công trường. Giám sát việc thực hiện, tuân thủ nội quy và quy trình ATVSLĐ – PCCC – BVMT của các đơn vị thầu phụ thi công tại công trường. Tổ chức thẩm định và nghiệm thu các điều kiện an toàn, PCCC, các thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, bảo hộ lao động. Định kỳ báo cáo thực tế công tác an toàn vệ sinh lao động tại công trường.

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính Nam; Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành bảo hộ lao động hoặc kỹ thuật; có chứng chỉ giám sát an toàn nhóm 2; Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm công tác an toàn mảng xây dựng; Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt tốt, có tinh thần trách nhiệm; Kỹ năng làm việc nhóm và độc lập tốt; thành thạo MS Office; Luôn sẵn sàng tiếp nhận nhiệm vụ mới theo yêu cầu của cấp trên. Có thể đi công tác các tỉnh thành (khu vực miền bắc);

Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Token Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 14-18 triệu vnđ/tháng hoặc thỏa thuận theo năng lực + 2 triệu tiền ăn/tháng. Hỗ trợ ăn ở tại dự án làm việc. Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo quy định Nhà nước và Quy chế Công ty: phép năm, BHYT, BHXH, BHTNLĐ-BNN, ốm, đau, hiếu, hỉ,...nhiều hoạt động gắn kết CBNV công ty như team building, sinh nhật, 20/10, 8/3, ... Chủ động định kỳ xét tăng lương hàng năm, thưởng các dịp lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13 từ 1-6 tháng lương căn cứ vào hiệu quả công việc, mức độ cống hiến, thời gian làm việc,... Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Token Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin