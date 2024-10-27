Tuyển Kỹ Sư Giám Sát thu nhập 14 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nam

Tuyển Kỹ Sư Giám Sát thu nhập 14 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nam

Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Token Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Token Việt Nam

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Token Việt Nam

Mức lương
14 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam:

- Hà Nam

- Hải Dương

- Bắc Ninh ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

Thiết lập, hệ thống văn bản, quy định nội bộ, các hạng mục tạm đảm bảo An toàn, vệ sinh môi trường tại dự án. Kiểm soát các yếu tố đầu vào về công tác An toàn lao động: thiết bị thi công, nhân công, giấy phép thi công công tác đặc thù. Căn cứ tài liệu và hướng dẫn nội bộ, thiết lập khung quy tắc làm việc, nội quy về An toàn tại dự án. Lập kế hoạch, thực hiện huấn luyện, đào tạo an toàn lao động định kỳ cho CBNV, công nhân trong toàn công trường. Giám sát việc thực hiện, tuân thủ nội quy và quy trình ATVSLĐ – PCCC – BVMT của các đơn vị thầu phụ thi công tại công trường. Tổ chức thẩm định và nghiệm thu các điều kiện an toàn, PCCC, các thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, bảo hộ lao động. Định kỳ báo cáo thực tế công tác an toàn vệ sinh lao động tại công trường.
Thiết lập, hệ thống văn bản, quy định nội bộ, các hạng mục tạm đảm bảo An toàn, vệ sinh môi trường tại dự án.
Kiểm soát các yếu tố đầu vào về công tác An toàn lao động: thiết bị thi công, nhân công, giấy phép thi công công tác đặc thù.
Căn cứ tài liệu và hướng dẫn nội bộ, thiết lập khung quy tắc làm việc, nội quy về An toàn tại dự án.
Lập kế hoạch, thực hiện huấn luyện, đào tạo an toàn lao động định kỳ cho CBNV, công nhân trong toàn công trường.
Giám sát việc thực hiện, tuân thủ nội quy và quy trình ATVSLĐ – PCCC – BVMT của các đơn vị thầu phụ thi công tại công trường.
Tổ chức thẩm định và nghiệm thu các điều kiện an toàn, PCCC, các thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, bảo hộ lao động.
Định kỳ báo cáo thực tế công tác an toàn vệ sinh lao động tại công trường.

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính Nam; Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành bảo hộ lao động hoặc kỹ thuật; có chứng chỉ giám sát an toàn nhóm 2; Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm công tác an toàn mảng xây dựng; Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt tốt, có tinh thần trách nhiệm; Kỹ năng làm việc nhóm và độc lập tốt; thành thạo MS Office; Luôn sẵn sàng tiếp nhận nhiệm vụ mới theo yêu cầu của cấp trên. Có thể đi công tác các tỉnh thành (khu vực miền bắc);
Giới tính Nam;
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành bảo hộ lao động hoặc kỹ thuật; có chứng chỉ giám sát an toàn nhóm 2;
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm công tác an toàn mảng xây dựng;
Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt tốt, có tinh thần trách nhiệm;
Kỹ năng làm việc nhóm và độc lập tốt; thành thạo MS Office;
Luôn sẵn sàng tiếp nhận nhiệm vụ mới theo yêu cầu của cấp trên. Có thể đi công tác các tỉnh thành (khu vực miền bắc);

Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Token Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 14-18 triệu vnđ/tháng hoặc thỏa thuận theo năng lực + 2 triệu tiền ăn/tháng. Hỗ trợ ăn ở tại dự án làm việc. Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo quy định Nhà nước và Quy chế Công ty: phép năm, BHYT, BHXH, BHTNLĐ-BNN, ốm, đau, hiếu, hỉ,...nhiều hoạt động gắn kết CBNV công ty như team building, sinh nhật, 20/10, 8/3, ... Chủ động định kỳ xét tăng lương hàng năm, thưởng các dịp lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13 từ 1-6 tháng lương căn cứ vào hiệu quả công việc, mức độ cống hiến, thời gian làm việc,... Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định.
Lương từ 14-18 triệu vnđ/tháng hoặc thỏa thuận theo năng lực + 2 triệu tiền ăn/tháng.
Hỗ trợ ăn ở tại dự án làm việc.
Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo quy định Nhà nước và Quy chế Công ty: phép năm, BHYT, BHXH, BHTNLĐ-BNN, ốm, đau, hiếu, hỉ,...nhiều hoạt động gắn kết CBNV công ty như team building, sinh nhật, 20/10, 8/3, ...
Chủ động định kỳ xét tăng lương hàng năm, thưởng các dịp lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13 từ 1-6 tháng lương căn cứ vào hiệu quả công việc, mức độ cống hiến, thời gian làm việc,...
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Token Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Token Việt Nam

Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Token Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa báo nông thôn ngày nay, ngõ 68 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-giam-sat-thu-nhap-14-18-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-nam-job233980
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C
Hạn nộp: 12/10/2025
Nam Định Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 30/10/2025
Bắc Giang Bắc Ninh Còn 46 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nam Còn 24 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BIM Group Quảng Ninh
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh BIM Group Quảng Ninh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
BIM Group Quảng Ninh
Hạn nộp: 04/10/2025
Quảng Ninh Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company
Tuyển Nhân viên vận hành Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 11 Triệu
Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company
Hạn nộp: 06/10/2025
Bắc Ninh Còn 22 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BIM Group Quảng Ninh
Tuyển Kế toán kho BIM Group Quảng Ninh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
BIM Group Quảng Ninh
Hạn nộp: 04/10/2025
Quảng Ninh Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BIM Group Quảng Ninh
Tuyển Kế toán thanh toán BIM Group Quảng Ninh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
BIM Group Quảng Ninh
Hạn nộp: 04/10/2025
Quảng Ninh Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/10/2025
Bắc Ninh Hải Phòng Bình Dương Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Tuyên Quang thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 03/10/2025
Tuyên Quang Hà Giang Bắc Ninh Bắc Giang Còn 19 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Butraco Việt Nam
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Butraco Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu
Công Ty TNHH Butraco Việt Nam
Hạn nộp: 25/09/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần DILIGO Holdings
Tuyển Video Editor Công ty cổ phần DILIGO Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu
Công ty cổ phần DILIGO Holdings
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần thiết bị Fecon
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty Cổ phần thiết bị Fecon làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần thiết bị Fecon
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ PCCC SATECO
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ PCCC SATECO làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ PCCC SATECO
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN VN ECOFLOOR làm việc tại Hà Nam thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VN ECOFLOOR
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 12 - 20 Triệu Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
7 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH THẾ HỆ MỚI VNNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH THẾ HỆ MỚI VNNG
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH ILJIN DISPLAY VINA làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ILJIN DISPLAY VINA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IELTS ARENA làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IELTS ARENA
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THANH BÌNH AN LẠC VIÊN làm việc tại Nam Định thu nhập 14 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THANH BÌNH AN LẠC VIÊN
14 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP đầu tư thương mại và phát triển nông nghiệp ADI làm việc tại Hà Nam thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty CP đầu tư thương mại và phát triển nông nghiệp ADI
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH SEOUL SEMICONDUCTOR VINA làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH SEOUL SEMICONDUCTOR VINA
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Yu Won Nrt làm việc tại Hà Nam thu nhập Đến 20 Triệu Công Ty TNHH Yu Won Nrt
Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Huy Hùng làm việc tại Hà Nam thu nhập 18 - 30 Triệu Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Huy Hùng
18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên R&D Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Xuất Nhập Khẩu Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nông Sản Tổng Hợp làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Xuất Nhập Khẩu Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nông Sản Tổng Hợp
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HÀ NAM - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL làm việc tại Hà Nam thu nhập 8 - 15 Triệu CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HÀ NAM - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty TNHH Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng Bảo An làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 18 Triệu Công ty TNHH Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng Bảo An
10 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE Pro Company làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH TSMT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH TSMT VIỆT NAM
12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty TNHH KMW Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 25 - 30 Triệu Công ty TNHH KMW Việt Nam
25 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên thủ kho SUN WORLD HOLDING làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận SUN WORLD HOLDING
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật SUN WORLD HOLDING làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận SUN WORLD HOLDING
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk làm việc tại Hà Nam thu nhập 7 - 8 Triệu Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk
6.8 - 7.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life làm việc tại Nam Định thu nhập 5 - 20 Triệu Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life
5 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Thu ngân SUN WORLD HOLDING làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận SUN WORLD HOLDING
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư hiện trường TDI E&C làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD TDI E&C
500 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty TNHH Thanh An làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 11 Triệu Công Ty TNHH Thanh An
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH KMW Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH KMW Việt Nam
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 20 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán dự án CÔNG TY TNHH TRIỆU ĐIỀN làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH TRIỆU ĐIỀN
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên lái xe Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Delboel Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Delboel Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm