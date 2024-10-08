Tuyển Kỹ Sư Hạ Tầng thu nhập 18 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 12, Ngõ 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Công việc chuyên môn

- Xây dựng quy trình trực giám sát theo dõi vận hành dịch vụ bảo đảm SLA, giám sát vận hành thời gian thực, truy vết và ứng cứu nhanh chóng (RCA - Root Cause Analysis);

- Nghiên cứu, phát triển và triển khai các giải pháp tự động co giãn (Auto Scaling) và tự động hồi phục (Auto Healing) cho các dịch vụ phục vụ hàng triệu người dùng trên nền tảng Cloud;

- Theo dõi sự phát triển của hệ thống, đề xuất và đưa phương án nâng cấp, mở rồng đảm bảo tính tự động hoá, có tính toán rủi ro và khả năng phục hồi nếu gặp sự cố;

- Tự động hoá quy trình và công tác phát triển giải pháp, phục vụ triển khai, nâng cấp hoặc fix lỗi hệ thống theo văn hoá DevOps và sử dụng các tech-stack hỗ trợ CI/CD;

- Nghiên cứu và phát triển giải pháp Software Define Network (SDN), NFV.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chuyên môn

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin hoặc điện tử viễn thông;

Kinh nghiệm

- Có tối thiểu 2-5 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương;

- Có kiến thức và kinh nghiệm về network là một lợi thế.

Kỹ năng/ Phẩm chất

- Có kinh nghiệm cài đặt sử dụng các dịch vụ của AWS, Google Cloud và các nhà cung cấp khác

- Có hiểi biết và kinh nghiệm về kiến trúc ứng dụng microservices;

- Có hiểu biết về CI/CD sử dụng stack Gitlab, Jenkins, Docker, Kubernetes và biết lập trình ít nhất 1 ngôn ngữ;

- Tự động hoá với Ansible; Docker và Kubernetes, Prometheus và Grafana, EFK stack (Elastic Search - Fluentd - Kibana);

- Hiểu biết về các giao thức kết nối mạng và các cơ chế bảo mật

Tại Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lên tới 18-25 triệu/tháng, theo năng lực và kinh nghiệm;

- Thưởng: Thưởng theo quy định công ty, thưởng theo hiệu quả công việc, thưởng dự án, thưởng theo kết quả kinh doanh, v.v;

- Được làm việc tại công ty tiên phong trong lĩnh vực xe điện thông minh và các giải pháp năng lượng cho phương tiện giao thông;

- Được tham gia vào dự án khởi nghiệp tham vọng với đội ngũ nhân sự chất lượng cao, tâm huyết và năng động;

- Đào tạo: Được tham gia các lớp đào tạo kỹ năng và kiến thức chuyên môn về kinh doanh (trong và ngoài công ty);

- Phát triển: Được bổ nhiệm các vị trí cao hơn khi thể hiện được năng lực làm việc;

- Bảo hiểm: Được tham gia bảo hiểm sau 2 tháng thử việc: Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp;

- Được tham gia hoạt động teambuilding, quà các ngày lễ Tết. v.v.

- Thời gian nhận việc: sớm nhất có thể

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex

