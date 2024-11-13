Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY TNHH KAS E&C (VIỆT NAM) làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: KCN VSIP, Từ Sơn

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

1. Mô tả công việc

Hỗ trợ trực tiếp cho Quản lý công trường, trong việc giám sát và hướng dẫn các thầu phụ và công nhân trong quá trình thi công tới hoàn công.

Đóng vai trò là cố vấn kỹ thuật chính, trực tiếp giám sát hoạt động hàng ngày của các nhà thầu phụ khi được yêu cầu, giải quyết mọi vấn đề kỹ thuật phát sinh.

Thực hiện hồ sơ giấy tờ liên quan.

Báo cáo công việc và các vấn đề phát sinh tại công trường với Chỉ huy trưởng, Quản lý dự án.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Chỉ huy trưởng, Quản lý dự án.

2. Yêu cầu công việc:

+ Đảm bảo chính xác việc thực hiện các công trình theo bản vẽ / thông số kỹ thuật.

+ Đảm bảo công trình được thực hiện theo Quy trình thi công

+ Đảm bảo kiểm soát chất lượng, việc kiểm tra công việc và vật liệu được thực hiện theo các yêu cầu đặc biệt

+ Tiến hành kiểm tra công trình trước khi thi công và theo dõi đổ bê tông.

+ Hoàn thành vai trò của Điều phối viên công trình tạm thời khi được yêu cầu

+ Thiết lập, duy trì, xây dựng mối quan hệ tốt với Chủ đầu tư cũng như đại diện của các bên, các đội quản lý chất lượng và Nhà thầu tại công trường

Bằng tốt nghiệp đại học về Xây dựng Dân dụng, Dự toán Xây dựng

Kinh nghiệm:2-4 năm với công việc liên quan

Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh kỹ thuật cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH KAS E&C (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng tháng 13, thưởng dự án

- Đóng BHXH full lương

- Được tham gia Team building, Nghỉ mát hàng năm

- Chế độ BHXH, BHTN, nghỉ phép năm và nghỉ ốm 18 ngày/ năm, nghỉ lễ tết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KAS E&C (VIỆT NAM)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KAS E&C (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.