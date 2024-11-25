Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Phước Thành, Khu Dân Cư Him Lam, số 21 Đường 24, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP. HCM., Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Thiết kế hệ thống cấp, thoát nước cho các công trình chung cư, nhà cao tầng, nhà xưởng....

- Khởi tạo ý tưởng và tính toán thông số thiết kế cho các hạng mục công việc liên quan.

- Nắm rõ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thiết kế.

- Chủ động phối hợp với các phòng ban khác trong các công việc liên quan.

- Kiểm soát việc thực hiện thiết kế, xử lý các yêu cầu thay đổi trong quá trình thiết kế.

- Chịu trách nhiệm về chất lượng thiết kế, đảm bảo hồ sơ thiết kế đúng yêu cầu kỹ thuật, tiến độ của dự án được giao.

- Tốt nghiệp Đại học (chuyện ngành cấp thoát nước).

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm. (Ưu tiên có Chứng chỉ hành nghề).

- Có thể sử dụng được các phần mềm như Autocad và các phần mềm thiết kế liên quan …

- Chịu được áp lực cao và có kỹ năng làm việc phối hợp theo nhóm.

- Hiểu và biết áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế.

- Có chứng chỉ hành nghề thiết kế là một lợi thế.

