Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty TNHH Keo San Tech làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại Công ty TNHH Keo San Tech
- Hồ Chí Minh: Lô M7
- M9
- M11, Đường A, KCN Cát Lái
- Cụm 2 (giai đoạn 1), Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 2
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Sử dụng Autocad 2D , phần mềm 3D (đặc biệt phần mền Siemens NX 3D) để thiết kế
Thiết kế máy đồ gá, máy tự động hóa, chi tiết máy, băng tải, băng chuyền...theo yêu cầu của khách hàng.
Công việc sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn
Kinh nghiệm làm việc 1 năm
Sử dụng Autocad 2D , phần mềm 3D (đặc biệt phần mền Siemens NX 3D) để thiết kế
Thiết kế máy đồ gá, máy tự động hóa, chi tiết máy, băng tải, băng chuyền...theo yêu cầu của khách hàng.
Công việc sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn
Kinh nghiệm làm việc 1 năm
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ham học hỏi, bắt kịp công việc nhanh chóng
Yêu cầu kinh nghiệm 1 năm
Trung thực, có trách nhiệm với công việc
Khả năng giao tiếp, hòa đồng
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành Cơ khí, Chế tạo máy, Cơ Điện tử...
Yêu cầu giới tính nam
Tại Công ty TNHH Keo San Tech Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng các quy chế theo nhà nước quy định.
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
Thưởng lễ tết.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện.
Lương từ 10,000,000 đồng tới 13,000,000 đồng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Keo San Tech
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI