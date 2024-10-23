Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty TNHH Keo San Tech làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô M7 - M9 - M11, Đường A, KCN Cát Lái - Cụm 2 (giai đoạn 1), Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Sử dụng Autocad 2D , phần mềm 3D (đặc biệt phần mền Siemens NX 3D) để thiết kế Thiết kế máy đồ gá, máy tự động hóa, chi tiết máy, băng tải, băng chuyền...theo yêu cầu của khách hàng. Công việc sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn Kinh nghiệm làm việc 1 năm

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ham học hỏi, bắt kịp công việc nhanh chóng Yêu cầu kinh nghiệm 1 năm Trung thực, có trách nhiệm với công việc Khả năng giao tiếp, hòa đồng Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành Cơ khí, Chế tạo máy, Cơ Điện tử... Yêu cầu giới tính nam

Tại Công ty TNHH Keo San Tech Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng các quy chế theo nhà nước quy định. BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước. Thưởng lễ tết. Môi trường làm việc năng động, thân thiện. Lương từ 10,000,000 đồng tới 13,000,000 đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Keo San Tech

