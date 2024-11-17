Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 20 Vũ Tông Phan, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham gia khảo sát dự án, lên phương án thi công, báo giá hệ thống khí đốt LPG, CNG, LNG;

- Thiết kế, tính toán khối lượng thiết bị, vật tư;

- Tìm kiếm, tương tác kỹ thuật với các nhà cung cấp vật tư, thiết bị

- Lập kế hoạch triển khai, biện pháp thi công theo đúng tiến độ, yêu cầu kĩ thuật, thẩm mỹ

- Phụ trách lập bản vẽ thiết kế, bản vẽ thi công, bản vẽ hoàn công, hồ sơ Phòng cháy chữa cháy.

- Chịu trách nhiệm thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật, đảm bảo yếu tố an toàn cùng tính năng, công dụng sản phẩm;

- Kiểm tra khối lượng, chất lượng, quy cách vật tư và xác nhận mức hao phí phù hợp với cơ sở định mức;

- Điều tiết chi phí từ Chủ đầu tư và nhà cung cấp để tránh tình trạng mất cân đối tài chính cho từng dự án.

- Ứng dụng các giải pháp công nghệ, phần mềm, tính năng mới để nâng cao hiệu quả công việc.

- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu từ cấp quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trình độ cao đẳng trở lên, có 1 - 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế hệ thống khí, dự án xây dựng hoặc các công việc tương tự.

- Đi công trình ngắn ngày ở tỉnh được.

- Sử dụng tốt phần mềm AutoCad, Excel,...

- Có kỹ năng diễn đạt, tư vấn kỹ thuật tốt

- Làm việc nhóm tốt. Có tinh thần cầu tiến, gắn bó lâu dài, kiên trì.

Tại CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận. Thưởng theo kết quả kinh doanh của công ty.

- Phụ cấp: ăn trưa, gửi xe, đồng phục, quà tặng các dịp sinh nhật, mừng cưới, sinh con,...

- Khám sức khỏe hằng năm, Company trip, các hoạt động văn hóa và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.