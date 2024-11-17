Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí FOXLINK VIETNAM CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại FOXLINK VIETNAM CO., LTD
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Góc đường 24&17, Khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7, TP HCM, Quận 7
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Giới thiệu sản phẩm mới, phân tích giá thành, kế toán và báo giá.
Xem xét khuôn, xem xét mẫu khuôn, thay đổi thiết kế và phê duyệt các bộ phận
Sản xuất danh sách vật liệu, ứng dụng/theo dõi các bộ phận dùng thử.
Sản xuất thử sản phẩm, chuyển giao sản xuất và gia công ECN.
Chuẩn bị dữ liệu kỹ thuật, kiểm tra/phê duyệt các bộ phận và xem xét tài liệu phê duyệt.
Hợp tác với người giám sát để thực hiện các công việc nội bộ khác nhau của nhóm
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Khả năng sắp xếp, điều phối
Tiếng Trung hoặc tiếng Anh thành thạo
Thành thạo tin học văn phòng
Ưu tiên có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên
Tại FOXLINK VIETNAM CO., LTD Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp
Được đào tạo chuyên sâu về quy trình sản xuất và công nghệ mới
Có cơ hội thăng tiến trong công việc dựa trên năng lực và đóng góp
Khám sức khoẻ định kỳ, quà sinh nhật, nghỉ sinh lý 1,5h/tháng đối với CNV nữ
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại FOXLINK VIETNAM CO., LTD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
