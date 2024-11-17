Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí FOXLINK VIETNAM CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Góc đường 24&17, Khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7, TP HCM, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Giới thiệu sản phẩm mới, phân tích giá thành, kế toán và báo giá.

Xem xét khuôn, xem xét mẫu khuôn, thay đổi thiết kế và phê duyệt các bộ phận

Sản xuất danh sách vật liệu, ứng dụng/theo dõi các bộ phận dùng thử.

Sản xuất thử sản phẩm, chuyển giao sản xuất và gia công ECN.

Chuẩn bị dữ liệu kỹ thuật, kiểm tra/phê duyệt các bộ phận và xem xét tài liệu phê duyệt.

Hợp tác với người giám sát để thực hiện các công việc nội bộ khác nhau của nhóm

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Khả năng sắp xếp, điều phối

Tiếng Trung hoặc tiếng Anh thành thạo

Thành thạo tin học văn phòng

Ưu tiên có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên

Tại FOXLINK VIETNAM CO., LTD Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp

Được đào tạo chuyên sâu về quy trình sản xuất và công nghệ mới

Có cơ hội thăng tiến trong công việc dựa trên năng lực và đóng góp

Khám sức khoẻ định kỳ, quà sinh nhật, nghỉ sinh lý 1,5h/tháng đối với CNV nữ

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FOXLINK VIETNAM CO., LTD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin