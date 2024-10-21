Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TẠI HỒ CHÍ MINH làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Lô D6, đường số 3, KCN Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu, Thủ Đức

Kỹ sư thiết kế cơ khí

• Thiết kế băng tải và các thiết bị trong hệ thống chung chuyển

• Thiết kế các máy công nghiệp, máy tự động, các ứng dụng robot công nghiệp trong hệ thống tự động hóa.

• Bóc tách chi tiết, xuất bản vẽ 2D, dựng 3D, ....

• Lên ý tưởng, thiết kế máy tự động theo bài toán cho trước

• Lên ý tưởng, tư vấn giải pháp cải tiến công đoạn, tăng hiệu suất cho khách hàng

• Thiết kế concept, đưa ra các giải pháp mới giúp tăng hiệu suất cho khách hàng

• Đưa ra các phương án cải tiến các vấn đề phát sinh khi test máy

• Hoàn thành các công việc khác do BGĐ, Trưởng phòng giao.

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng các ngành cơ khí ...

• Tuổi từ: 25 - 35 tuổi.

• Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm làm Thiết kế máy tự động, băng tải.

• Sử dụng thành thạo một trong các phần mềm thiết kế cơ bản: AutoCad, Inventor, SolidWork, ...

• Hiểu biết và làm việc với các phần tử tự động hóa: Các loại sensor, servo motor, step motor, Xylanh, camera...

• Có tinh thần ham học hỏi, nghiên cứu kỹ thuật mới, tinh thần tập thể cao.

• Có kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề, giao tiếp, cộng tác.

• Có khả năng quản lý điều hành nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ thực hiện.

Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc hoà đồng, năng động, thân thiện.

- Được tham gia các lớp đào tạo nâng cao kiến thức và nghiệp vụ.

- Phụ cấp cơm trưa, ...

- Được xét tăng lương, du lịch hàng năm.

- Có cơ hội thăng tiến và phát triển tương lai tại Công ty.

- Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển

