Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH ANABUKI NL HOUSING SERVICE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Tiếp nhận, bàn giao các dự án của Công ty.

Kiểm tra, đối chiếu các tài liệu kế toán tại dự án mới.

Định kỳ kiểm tra dự án, đào tạo nghiệp vụ và hỗ trợ nhân viên kế toán tại các dự án.

Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.

Chuẩn bị báo cáo thường niên, báo cáo tài chính và báo cáo phân tích lãi lỗ, báo cáo thuế, giám sát tiền mặt, thu chi và các yêu cầu.

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên, chuyên ngành Kế toán, kiểm toán...;

Kinh nghiệm: Tối thiểu 1-2 năm, ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực vận hành chung cư

Kỹ năng giao tiếp tốt;

Trung thực, trách nhiệm với công việc, khả năng làm việc độc lập;

Thành thạo nghiệp vụ tin học, Kiến thức về kế toán thuế & kế toán tổng hợp.

Đã từng làm qua BCTC và BCT.

Tại CÔNG TY TNHH ANABUKI NL HOUSING SERVICE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Sinh nhật: Nghỉ có hưởng lương + 300.000 đồng;

Thưởng các ngày lễ: Tết Dương lịch, Âm lịch, 2/9, 30/4 - 1/5 từ 300.000 - 1.500.000 đồng;

Thưởng KPI, lương tháng 13, xét tăng lương định kỳ hằng năm;

Tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, công ty mua BHTN 24/24 Tokyo Marine khi vào hợp đồng chính thức;

Khám sức khỏe định kỳ;

Chế độ thăm hỏi ốm đau, hiếu/hỉ của công ty;

Tham gia tiệc tất niên, teambuilding và các sự kiện văn hóa khác;

Chính sách hỗ trợ học phí đào tạo;

Có cơ hội được đào tạo ở Nhật Bản;

Môi trường chuyên nghiệp, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến;

Được cấp phát đồng phục, trang thiết bị làm việc;

Các chế độ khác theo quy định công ty.

