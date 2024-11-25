Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH TW-ASIA CONSULTANTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH TW-ASIA CONSULTANTS
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Kỹ sư thiết kế cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại CÔNG TY TNHH TW-ASIA CONSULTANTS

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 52 Đông Du, Bến Nghé, Quận 1, TPHCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

-Thực hiện các công việc liên quan về thiết kế và các công việc do cấp quản lý giao
-Xử lý các vấn đề liên quan đến kỹ thuật được phân công, phụ trách.
-Giám sát hoặc thực hiện các bản vẽ (nếu yêu cầu), chuẩn bị các báo cáo, tài liệu kỹ thuật.
-Kiểm tra, kiểm soát bản vẽ sau khi họa viên thực hiện xong.
-Báo cáo công việc thực hiện hàng tuần, hàng tháng cho quản lý.
-Kiểm soát các công việc in ấn để hoàn thành sản phẩm
-Thực hiện các công việc khắc phục lỗi trong quá trình thiết kế, in ấn sản phẩm
-Thực hiện đúng quy trình và biểu mẫu của hệ thống mà Công ty ban hành.
-Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp quản lý.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Trình độ: Tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành liên quan đến thiết kế kết DD&CN, kỹ thuật xây dựng...
-Kinh nghiệm: 1-2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vựcliên quan
-Tin học chuyên ngành: Sử dụng được các phần mềm thiết kế như Etabs, Prokon, Safe, Plaxis, BIM thành thạo Autocad.
-Tin học văn phòng: Sử dụng tốt các phần mềm văn phòng như Word, Excel, PowerPoint...
-Ngoại ngữ: Đọc hiểu các tài liệu liên quan công việc bằng tiếng anh
-Có kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng làm việc nhóm, và kỹ năng làm việc độc lập

Tại CÔNG TY TNHH TW-ASIA CONSULTANTS Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương thưởng hấp dẫn (có thể thỏa thuận theo năng lực)
-BHXH full lương, BH sức khỏe 24/7
-Khám sức khỏe tổng quát hàng năm
-Tham gia các khóa đào tạo chuyên môn sâu
-Du lịch trong nước, nước ngoài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TW-ASIA CONSULTANTS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TW-ASIA CONSULTANTS

CÔNG TY TNHH TW-ASIA CONSULTANTS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 52, Đường Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

