Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH TW-ASIA CONSULTANTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại CÔNG TY TNHH TW-ASIA CONSULTANTS
- Hồ Chí Minh:
- 52 Đông Du, Bến Nghé, Quận 1, TPHCM, Quận 1
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
-Thực hiện các công việc liên quan về thiết kế và các công việc do cấp quản lý giao
-Xử lý các vấn đề liên quan đến kỹ thuật được phân công, phụ trách.
-Giám sát hoặc thực hiện các bản vẽ (nếu yêu cầu), chuẩn bị các báo cáo, tài liệu kỹ thuật.
-Kiểm tra, kiểm soát bản vẽ sau khi họa viên thực hiện xong.
-Báo cáo công việc thực hiện hàng tuần, hàng tháng cho quản lý.
-Kiểm soát các công việc in ấn để hoàn thành sản phẩm
-Thực hiện các công việc khắc phục lỗi trong quá trình thiết kế, in ấn sản phẩm
-Thực hiện đúng quy trình và biểu mẫu của hệ thống mà Công ty ban hành.
-Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp quản lý.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Kinh nghiệm: 1-2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vựcliên quan
-Tin học chuyên ngành: Sử dụng được các phần mềm thiết kế như Etabs, Prokon, Safe, Plaxis, BIM thành thạo Autocad.
-Tin học văn phòng: Sử dụng tốt các phần mềm văn phòng như Word, Excel, PowerPoint...
-Ngoại ngữ: Đọc hiểu các tài liệu liên quan công việc bằng tiếng anh
-Có kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng làm việc nhóm, và kỹ năng làm việc độc lập
Tại CÔNG TY TNHH TW-ASIA CONSULTANTS Thì Được Hưởng Những Gì
-BHXH full lương, BH sức khỏe 24/7
-Khám sức khỏe tổng quát hàng năm
-Tham gia các khóa đào tạo chuyên môn sâu
-Du lịch trong nước, nước ngoài
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TW-ASIA CONSULTANTS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
