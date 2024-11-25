Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH TW-ASIA CONSULTANTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 52 Đông Du, Bến Nghé, Quận 1, TPHCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

-Thực hiện các công việc liên quan về thiết kế và các công việc do cấp quản lý giao

-Xử lý các vấn đề liên quan đến kỹ thuật được phân công, phụ trách.

-Giám sát hoặc thực hiện các bản vẽ (nếu yêu cầu), chuẩn bị các báo cáo, tài liệu kỹ thuật.

-Kiểm tra, kiểm soát bản vẽ sau khi họa viên thực hiện xong.

-Báo cáo công việc thực hiện hàng tuần, hàng tháng cho quản lý.

-Kiểm soát các công việc in ấn để hoàn thành sản phẩm

-Thực hiện các công việc khắc phục lỗi trong quá trình thiết kế, in ấn sản phẩm

-Thực hiện đúng quy trình và biểu mẫu của hệ thống mà Công ty ban hành.

-Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp quản lý.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Trình độ: Tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành liên quan đến thiết kế kết DD&CN, kỹ thuật xây dựng...

-Kinh nghiệm: 1-2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vựcliên quan

-Tin học chuyên ngành: Sử dụng được các phần mềm thiết kế như Etabs, Prokon, Safe, Plaxis, BIM thành thạo Autocad.

-Tin học văn phòng: Sử dụng tốt các phần mềm văn phòng như Word, Excel, PowerPoint...

-Ngoại ngữ: Đọc hiểu các tài liệu liên quan công việc bằng tiếng anh

-Có kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng làm việc nhóm, và kỹ năng làm việc độc lập

Tại CÔNG TY TNHH TW-ASIA CONSULTANTS Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương thưởng hấp dẫn (có thể thỏa thuận theo năng lực)

-BHXH full lương, BH sức khỏe 24/7

-Khám sức khỏe tổng quát hàng năm

-Tham gia các khóa đào tạo chuyên môn sâu

-Du lịch trong nước, nước ngoài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TW-ASIA CONSULTANTS

