Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Du Lịch Bách Tùng làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 14 Triệu

Công ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Du Lịch Bách Tùng
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/12/2024
Công ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Du Lịch Bách Tùng

Kỹ sư thiết kế cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại Công ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Du Lịch Bách Tùng

Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Thủ Đức, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Thiết kế đồ gá hàng số lượng lớn
Áp dụng các công nghệ tự động, bán tự động cho các sản phẩm của công ty
Tìm hiểu, hỗ trợ BP.Kỹ thuật trong việc thực hiện các dự án mới
Tạo bản vẽ kỹ thuật
Tạo các tài liệu kỹ thuật
Báo cáo công việc

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cao đẳng, đại học,Tốt nghiệp chuyên ngành: Cơ khí chế tạo máy, Cơ điện tử, Điện công nghiệp.....
Sử dụng tốt: Solidworks 2020, Autocad
Khả năng đọc, xuất bản vẽ 2D nhanh và chính xác
Am hiểu nhiều công nghệ chế tạo phôi: Đúc, đùn, in 3D....
Am hiểu nhiều công nghệ cắt gọt kim loại: Phay, tiện, mài, lazer, plasma, cắt nước....
Am hiểu nhiều cơ cấu kẹp chặt khác nhau: miteebite, ê tô, xy lanh khí
Am hiểu nhiều cơ cấu định vị khác nhau...
Có kiến thức về mạch tự động: rờ le, PLC...

Tại Công ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Du Lịch Bách Tùng Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực TỪ 10-14 Tr /tháng + thưởng lương tháng 13 ( Lương chưa bao gồm tiền tăng ca)
Công ty hỗ trợ cơm trưa,
BHXH- BHYT- BHTN, nghỉ lễ, tết, phép năm đầy đủ theo luật lao động,
Bảo hiểm tai nạn 24h,
Được tổ chức đi du lịch 2 năm / 1 lần,
Được nhận quà khi sinh nhật, kết hôn, sinh con, ...
Được xem xét tăng lương định kỳ 1 lần/năm theo năng lực,
Thưởng các ngày lễ, tết,
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, trẻ và chuyên nghiệp,
Được tiếp xúc với máy móc hiện đại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Du Lịch Bách Tùng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Du Lịch Bách Tùng

Công ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Du Lịch Bách Tùng

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 144/46 Thống Nhất, Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

