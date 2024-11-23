Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Du Lịch Bách Tùng làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Thủ Đức, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Thiết kế đồ gá hàng số lượng lớn

Áp dụng các công nghệ tự động, bán tự động cho các sản phẩm của công ty

Tìm hiểu, hỗ trợ BP.Kỹ thuật trong việc thực hiện các dự án mới

Tạo bản vẽ kỹ thuật

Tạo các tài liệu kỹ thuật

Báo cáo công việc

Yêu Cầu Công Việc

Cao đẳng, đại học,Tốt nghiệp chuyên ngành: Cơ khí chế tạo máy, Cơ điện tử, Điện công nghiệp.....

Sử dụng tốt: Solidworks 2020, Autocad

Khả năng đọc, xuất bản vẽ 2D nhanh và chính xác

Am hiểu nhiều công nghệ chế tạo phôi: Đúc, đùn, in 3D....

Am hiểu nhiều công nghệ cắt gọt kim loại: Phay, tiện, mài, lazer, plasma, cắt nước....

Am hiểu nhiều cơ cấu kẹp chặt khác nhau: miteebite, ê tô, xy lanh khí

Am hiểu nhiều cơ cấu định vị khác nhau...

Có kiến thức về mạch tự động: rờ le, PLC...

Tại Công ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Du Lịch Bách Tùng Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực TỪ 10-14 Tr /tháng + thưởng lương tháng 13 ( Lương chưa bao gồm tiền tăng ca)

Công ty hỗ trợ cơm trưa,

BHXH- BHYT- BHTN, nghỉ lễ, tết, phép năm đầy đủ theo luật lao động,

Bảo hiểm tai nạn 24h,

Được tổ chức đi du lịch 2 năm / 1 lần,

Được nhận quà khi sinh nhật, kết hôn, sinh con, ...

Được xem xét tăng lương định kỳ 1 lần/năm theo năng lực,

Thưởng các ngày lễ, tết,

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, trẻ và chuyên nghiệp,

Được tiếp xúc với máy móc hiện đại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Du Lịch Bách Tùng

