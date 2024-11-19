Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty TNHH Keo San Tech làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại Công ty TNHH Keo San Tech
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Lô M7
- M9
- M11, Đường A, KCN Cát Lái
- Cụm 2 (giai đoạn 1), Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 2
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Sử dụng Autocad 2D , phần mềm 3D (đặc biệt phần mền Siemens NX 3D) để thiết kế
Thiết kế máy đồ gá, máy tự động hóa, chi tiết máy, băng tải, băng chuyền...theo yêu cầu của khách hàng.
Công việc sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ham học hỏi, bắt kịp công việc nhanh chóng
Trung thực, có trách nhiệm với công việc
Khả năng giao tiếp, hòa đồng
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành Cơ khí, Chế tạo máy, Cơ Điện tử...
Giới tính Nam, kinh nghiệm từ 4 năm trở lên.
Tại Công ty TNHH Keo San Tech Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng các quy chế theo nhà nước quy định.
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
Thưởng lễ tết.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện.
Thu nhập từ 15tr-20tr
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Keo San Tech
