Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty TNHH Keo San Tech làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty TNHH Keo San Tech
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Công ty TNHH Keo San Tech

Kỹ sư thiết kế cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại Công ty TNHH Keo San Tech

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô M7

- M9

- M11, Đường A, KCN Cát Lái

- Cụm 2 (giai đoạn 1), Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Sử dụng Autocad 2D , phần mềm 3D (đặc biệt phần mền Siemens NX 3D) để thiết kế
Thiết kế máy đồ gá, máy tự động hóa, chi tiết máy, băng tải, băng chuyền...theo yêu cầu của khách hàng.
Công việc sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ham học hỏi, bắt kịp công việc nhanh chóng
Trung thực, có trách nhiệm với công việc
Khả năng giao tiếp, hòa đồng
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành Cơ khí, Chế tạo máy, Cơ Điện tử...
Giới tính Nam, kinh nghiệm từ 4 năm trở lên.

Tại Công ty TNHH Keo San Tech Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng các quy chế theo nhà nước quy định.
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
Thưởng lễ tết.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện.
Thu nhập từ 15tr-20tr

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Keo San Tech

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Keo San Tech

Công ty TNHH Keo San Tech

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô M7- M9- M11, KCN Cát Lái- Cụm 2 (giai đoạn 1), P. Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

