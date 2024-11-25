Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế Xây dựng Sagen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 38 Lam Sơn, Phường 6, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

- Lập kế hoạch & thực hiện thiết kế hệ thống cấp thoát nước; hệ thống chữa cháy vách tường và chữa cháy tự động; các hệ thống xử lý nước.

- Phác họa các sơ đồ hệ thống cấp thoát nước; hệ thống chữa cháy vách tường và chữa cháy tự động; các hệ thống xử lý nước và các chi tiết.

- Lập hồ sơ thuyết minh tính toán giải pháp kỹ thuật.

- Kiểm tra và hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế hệ thống cấp thoát nước; hệ thống chữa cháy vách tường và chữa cháy tự động; các hệ thống xử lý nước trước khi trình duyệt.

- Lưu trữ hồ sơ thiết kế các hệ thống nêu trên của dự án giai đoạn đang thực hiện.

- Thực hiện các công việc khác phù hợp với chuyên môn khi cấp trên có yêu cầu.

- Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Cấp thoát nước;

- Từ 2 - 3 năm kinh nghiệm trở lên trong công tác thiết kế hệ thống Nước;

- Sử dụng thành thạo Autocad, Revit MEP, Microsoft Office, các phần mềm chuyên ngành;

- Tiếng Anh: đọc hiểu tài liệu chuyên ngành, giao tiếp cơ bản;

- Nhiệt tình trong công việc, ham học hỏi.

Tại Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế Xây dựng Sagen Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường năng động. Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc;

- Đóng BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ;

- Chế độ nghỉ phép theo quy định Nhà nước;

- Thưởng các ngày Lễ: (30/4; 01/05; 02/09; 01/01);

- Thưởng thâm niên;

- Thưởng danh hiệu thi đua hàng năm theo kết quả kinh doanh (tùy chính sách ở từng thời điểm);

- Chính sách chăm lo đời sống CBNV: sinh nhật, Trung thu, hiếu hỉ, thai sản, thăm hỏi,..

Thông tin chi tiết sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

