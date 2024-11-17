Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NAM AUTO SOLUTIONS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cụm Công Nghiệp Di Trạch , Xã Di Trạch, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Kỹ sư tự động hoá

Test, demo các ứng dụng về Visino trong công nghiệp (check ngoại quan, màu, di vật, kích thước, dẫn hướng,....)

Làm báo cáo kết quả Test, demo

Lên List thiết bị Vision trong dự án

Setup, lập trình trên phần mềm và thư viện Vision Pro, In-Sight, giao diện có sẵn, các giao diện tự xây dựng.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp ngành tự động hóa, cơ điện tử, công nghệ thông tin.

Có hiểu biết cơ bản về một hoặc các ngôn ngữ lập trình thông dụng C#, C++,python,....

Có kinh nghiệm trong mảng machine vision trong công nghiệp (chọn thiết bị lens, cảm biến, thiết bị chiếu sáng,....)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NAM AUTO SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 8,000,000 - 15.000.000 VND. Lương có thể thỏa thuận cao hơn tùy thuộc vào năng lực và kinh nghiệm của ứng viên.

Hằng năm được đánh giá tăng lương: 1 năm 1 lần định kỳ, tăng lương đột xuất khi có thành tích xuất sắc...

Được thưởng những ngày lễ, tết, tháng lương 13, thưởng hiệu quả kinh doanh của Công ty.....

Được tham gia đóng BHXH, thăm quan, nghỉ mát hằng năm.

Được đào tạo các kỹ năng mềm, đào tạo các sản phẩm dịch vụ của công ty

Các quyền lợi về thưởng, chế độ chính sách sẽ trao đổi khi tham gia phỏng vấn

