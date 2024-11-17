Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NAM AUTO SOLUTIONS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NAM AUTO SOLUTIONS
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Kỹ sư tự động hoá

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư tự động hoá Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NAM AUTO SOLUTIONS

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cụm Công Nghiệp Di Trạch , Xã Di Trạch, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Kỹ sư tự động hoá Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Test, demo các ứng dụng về Visino trong công nghiệp (check ngoại quan, màu, di vật, kích thước, dẫn hướng,....)
Làm báo cáo kết quả Test, demo
Lên List thiết bị Vision trong dự án
Setup, lập trình trên phần mềm và thư viện Vision Pro, In-Sight, giao diện có sẵn, các giao diện tự xây dựng.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ngành tự động hóa, cơ điện tử, công nghệ thông tin.
Có hiểu biết cơ bản về một hoặc các ngôn ngữ lập trình thông dụng C#, C++,python,....
Có kinh nghiệm trong mảng machine vision trong công nghiệp (chọn thiết bị lens, cảm biến, thiết bị chiếu sáng,....)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NAM AUTO SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 8,000,000 - 15.000.000 VND. Lương có thể thỏa thuận cao hơn tùy thuộc vào năng lực và kinh nghiệm của ứng viên.
Hằng năm được đánh giá tăng lương: 1 năm 1 lần định kỳ, tăng lương đột xuất khi có thành tích xuất sắc...
Được thưởng những ngày lễ, tết, tháng lương 13, thưởng hiệu quả kinh doanh của Công ty.....
Được tham gia đóng BHXH, thăm quan, nghỉ mát hằng năm.
Được đào tạo các kỹ năng mềm, đào tạo các sản phẩm dịch vụ của công ty
Các quyền lợi về thưởng, chế độ chính sách sẽ trao đổi khi tham gia phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NAM AUTO SOLUTIONS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 68 Dương Đình nghệ - Cầu Giấy - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

