Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Danh Phạm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 874/20 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Quản lý kỹ thuật các nền tảng marketing:

Cấu hình và vận hành các công cụ quảng cáo trên Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads, và các nền tảng tương tự.

Thiết lập, giám sát và tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo để đạt hiệu quả cao nhất (CPC, CPA, ROI).

Quản lý pixel, mã theo dõi, và tích hợp các công cụ phân tích (Google Analytics, Meta Pixel).

Hỗ trợ kỹ thuật cho website và landing page:

Phối hợp với đội phát triển để tạo và tối ưu hóa các landing page phục vụ chiến dịch marketing.

Cập nhật nội dung, xử lý các lỗi kỹ thuật trên website và đảm bảo giao diện thân thiện với người dùng (UI/UX).

Kiểm tra tốc độ, bảo mật và tối ưu SEO kỹ thuật cho website.

Quản lý dữ liệu và báo cáo:

Thiết lập hệ thống tracking và báo cáo hiệu quả các chiến dịch marketing.

Sử dụng các công cụ như Data Studio, Excel, hoặc Power BI để tổng hợp và phân tích dữ liệu.

Đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu quả dựa trên phân tích dữ liệu.

Triển khai và quản lý in ấn:

Làm việc với nhà cung cấp in ấn để sản xuất các ấn phẩm quảng cáo như brochure, tờ rơi, poster, banner, hộp sản phẩm, v.v.

Kiểm soát chất lượng thiết kế in ấn, đảm bảo màu sắc, chất liệu và định dạng đạt yêu cầu.

Quản lý tiến độ sản xuất và phân phối các ấn phẩm in ấn đến điểm bán hoặc sự kiện.

Hỗ trợ kỹ thuật tại các sự kiện:

Lắp đặt và vận hành các thiết bị trình chiếu, âm thanh, ánh sáng tại sự kiện, hội chợ, phòng trưng bày, điểm bán hàng, ....

Đảm bảo các tài liệu truyền thông như video, hình ảnh, và slide được trình bày trơn tru.

Hỗ trợ kỹ thuật livestream hoặc quay video tại sự kiện.

Nghiên cứu và triển khai công nghệ mới:

Tìm hiểu và áp dụng các công cụ marketing automation (HubSpot, Mailchimp, v.v.).

Đề xuất giải pháp công nghệ để cải thiện hiệu suất marketing (chatbot, CRM, remarketing).

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng trong việc triển khai các hoạt động marketing.

Hiểu biết về cách tổ chức sự kiện, trưng bày sản phẩm và các chiến dịch quảng cáo cơ bản.

Kỹ năng làm việc nhóm, quản lý thời gian và xử lý tình huống tốt.

Sẵn sàng đi công tác hoặc làm việc tại các điểm tổ chức sự kiện.

Tại Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Danh Phạm Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng theo hiệu quả công việc và thành tích.

Được đào tạo chuyên sâu về SEO và phát triển nội dung.

Môi trường làm việc sáng tạo, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Danh Phạm

