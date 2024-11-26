Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thể Thao Tính Phú Quí làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thể Thao Tính Phú Quí
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 56 đường 38, Phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
- Kỹ sư hiện trường:
+ Triển khai bản vẽ thi công
+ Bóc tách khối lượng
+ Làm hồ sơ nghiệm thu, thanh toán
+ Đọc được bản vẽ kỹ thuật
- Địa điểm làm việc: 56 đường 38, Phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp
- Kinh nghiệm ít nhất 1 năm
- Nhiệt tình trong công việc
- Cẩn thận.
- Có chứng chỉ hành nghề.
- Ưu tiên ứng viên biết vẽ 3D
Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thể Thao Tính Phú Quí Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương thỏa thuận theo năng lực
- Được huấn luyện nghề nghiệp và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội để khẳng định năng lực bản thân.
- Được tiếp xúc nhiều với các công nghệ mới trong lĩnh vực xây dựng
- Được hưởng chế độ bảo hiểm, bảo hộ theo chế độ bảo hiểm hiện hành,...
- Các chế độ khác theo quy chế chung của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thể Thao Tính Phú Quí
