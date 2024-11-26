Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thể Thao Tính Phú Quí làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 56 đường 38, Phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Kỹ sư hiện trường:

+ Triển khai bản vẽ thi công

+ Bóc tách khối lượng

+ Làm hồ sơ nghiệm thu, thanh toán

+ Đọc được bản vẽ kỹ thuật

- Địa điểm làm việc: 56 đường 38, Phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp

- Kinh nghiệm ít nhất 1 năm

- Nhiệt tình trong công việc

- Cẩn thận.

- Có chứng chỉ hành nghề.

- Ưu tiên ứng viên biết vẽ 3D

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thể Thao Tính Phú Quí Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực

- Được huấn luyện nghề nghiệp và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội để khẳng định năng lực bản thân.

- Được tiếp xúc nhiều với các công nghệ mới trong lĩnh vực xây dựng

- Được hưởng chế độ bảo hiểm, bảo hộ theo chế độ bảo hiểm hiện hành,...

- Các chế độ khác theo quy chế chung của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thể Thao Tính Phú Quí

