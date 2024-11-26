Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thể Thao Tính Phú Quí làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thể Thao Tính Phú Quí làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thể Thao Tính Phú Quí
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thể Thao Tính Phú Quí

Kỹ sư xây dựng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thể Thao Tính Phú Quí

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 56 đường 38, Phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Kỹ sư hiện trường:
+ Triển khai bản vẽ thi công
+ Bóc tách khối lượng
+ Làm hồ sơ nghiệm thu, thanh toán
+ Đọc được bản vẽ kỹ thuật
- Địa điểm làm việc: 56 đường 38, Phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp
- Kinh nghiệm ít nhất 1 năm
- Nhiệt tình trong công việc
- Cẩn thận.
- Có chứng chỉ hành nghề.
- Ưu tiên ứng viên biết vẽ 3D

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thể Thao Tính Phú Quí Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực
- Được huấn luyện nghề nghiệp và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội để khẳng định năng lực bản thân.
- Được tiếp xúc nhiều với các công nghệ mới trong lĩnh vực xây dựng
- Được hưởng chế độ bảo hiểm, bảo hộ theo chế độ bảo hiểm hiện hành,...
- Các chế độ khác theo quy chế chung của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thể Thao Tính Phú Quí

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thể Thao Tính Phú Quí

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thể Thao Tính Phú Quí

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 351/31 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

