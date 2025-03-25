Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH Minh Giang làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công ty TNHH Minh Giang
- Hà Nội: Số 35
- 37, Khu X3
- Phường Phú Đô
- Quận Nam Từ Liêm
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Mô tả công việc
- Kiểm soát mặt bằng thi công: Nghiệm thu, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu; Điều phối mặt bằng giữa các nhà thầu
- Kiểm soát tình trạng hợp đồng thi công: Rà soát tình trạng và báo cáo tình trạng hợp đồng của các nhà thầu
- Kiểm soát hồ sơ thiết kế: Theo dõi tình trạng thiết kế trong phạm vi phụ trách; xử lý vướng mắc thiết kế trong quá trình thi công
- Giám sát, kiểm soát chất lượng thi công
- Kiểm soát tiến độ thi công: Rà soát tình trạng thi công, đánh giá tiến độ, xử lý vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ và báo cáo tình trạng tới Trưởng BQLDA
- Nghiệm thu: Nghiệm thu chuyển bước thi công, hoàn thành công việc, hạng mục công trình
- Giám sát ATLĐ, VSMT và Phòng chống cháy nổ
- Công việc khác: Kiểm soát hồ sơ quản lý chất lượng, tình trạng TQT của Nhà thầu và thực hiện các chế độ báo cáo
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty TNHH Minh Giang Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Minh Giang
