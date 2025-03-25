Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH Minh Giang làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Mô tả công việc

- Kiểm soát mặt bằng thi công: Nghiệm thu, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu; Điều phối mặt bằng giữa các nhà thầu

- Kiểm soát tình trạng hợp đồng thi công: Rà soát tình trạng và báo cáo tình trạng hợp đồng của các nhà thầu

- Kiểm soát hồ sơ thiết kế: Theo dõi tình trạng thiết kế trong phạm vi phụ trách; xử lý vướng mắc thiết kế trong quá trình thi công

- Giám sát, kiểm soát chất lượng thi công

- Kiểm soát tiến độ thi công: Rà soát tình trạng thi công, đánh giá tiến độ, xử lý vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ và báo cáo tình trạng tới Trưởng BQLDA

- Nghiệm thu: Nghiệm thu chuyển bước thi công, hoàn thành công việc, hạng mục công trình

- Giám sát ATLĐ, VSMT và Phòng chống cháy nổ

- Công việc khác: Kiểm soát hồ sơ quản lý chất lượng, tình trạng TQT của Nhà thầu và thực hiện các chế độ báo cáo