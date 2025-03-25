Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH Minh Giang làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH Minh Giang làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Minh Giang
Ngày đăng tuyển: 25/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/04/2025
Công ty TNHH Minh Giang

Kỹ sư xây dựng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công ty TNHH Minh Giang

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 35

- 37, Khu X3

- Phường Phú Đô

- Quận Nam Từ Liêm

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Mô tả công việc
- Kiểm soát mặt bằng thi công: Nghiệm thu, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu; Điều phối mặt bằng giữa các nhà thầu
- Kiểm soát tình trạng hợp đồng thi công: Rà soát tình trạng và báo cáo tình trạng hợp đồng của các nhà thầu
- Kiểm soát hồ sơ thiết kế: Theo dõi tình trạng thiết kế trong phạm vi phụ trách; xử lý vướng mắc thiết kế trong quá trình thi công
- Giám sát, kiểm soát chất lượng thi công
- Kiểm soát tiến độ thi công: Rà soát tình trạng thi công, đánh giá tiến độ, xử lý vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ và báo cáo tình trạng tới Trưởng BQLDA
- Nghiệm thu: Nghiệm thu chuyển bước thi công, hoàn thành công việc, hạng mục công trình
- Giám sát ATLĐ, VSMT và Phòng chống cháy nổ
- Công việc khác: Kiểm soát hồ sơ quản lý chất lượng, tình trạng TQT của Nhà thầu và thực hiện các chế độ báo cáo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

2. Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm:

Tại Công ty TNHH Minh Giang Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Minh Giang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Minh Giang

Công ty TNHH Minh Giang

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 35-37, Khu X3, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-xay-dung-thu-nhap-thuong-luong-tai-ha-noi-job342651
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C
Hạn nộp: 12/10/2025
Nam Định Còn 23 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Xây Dựng 103 E&C - Thuộc Tập Đoàn 103
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Xây Dựng 103 E&C - Thuộc Tập Đoàn 103 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu
Công Ty Xây Dựng 103 E&C - Thuộc Tập Đoàn 103
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Quốc tế Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN AVIA
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN AVIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN AVIA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS làm việc tại Hà Nam thu nhập 11 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Hạn nộp: 25/09/2025
Hà Nam Hải Phòng Hà Nội Tuyên Quang Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Còn 6 ngày để ứng tuyển 11 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TẬP ĐOÀN AMACCAO
Tuyển Kỹ sư xây dựng TẬP ĐOÀN AMACCAO làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
TẬP ĐOÀN AMACCAO
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư xây dựng CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VINADIC
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VINADIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VINADIC
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO AMACCAO-THÀNH CÔNG
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO AMACCAO-THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO AMACCAO-THÀNH CÔNG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Brushie Official
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Brushie Official
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 58 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vietsoftpro
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Vietsoftpro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vietsoftpro
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pearlland JSC
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Pearlland JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Pearlland JSC
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HSBC Vietnam
Tuyển Cloud Engineer HSBC Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
HSBC Vietnam
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Hạn nộp: 18/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 42 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C
Hạn nộp: 12/10/2025
Nam Định Còn 23 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Xây Dựng 103 E&C - Thuộc Tập Đoàn 103
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Xây Dựng 103 E&C - Thuộc Tập Đoàn 103 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu
Công Ty Xây Dựng 103 E&C - Thuộc Tập Đoàn 103
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Quốc tế Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN AVIA
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN AVIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN AVIA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS làm việc tại Hà Nam thu nhập 11 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Hạn nộp: 25/09/2025
Hà Nam Hải Phòng Hà Nội Tuyên Quang Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Còn 6 ngày để ứng tuyển 11 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TẬP ĐOÀN AMACCAO
Tuyển Kỹ sư xây dựng TẬP ĐOÀN AMACCAO làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
TẬP ĐOÀN AMACCAO
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư xây dựng CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VINADIC
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VINADIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VINADIC
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO AMACCAO-THÀNH CÔNG
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO AMACCAO-THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO AMACCAO-THÀNH CÔNG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THẨM ĐỊNH MÔI TRƯỜNG VINACONTROL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THẨM ĐỊNH MÔI TRƯỜNG VINACONTROL
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN PT CÔNG NGHIỆP VSID làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PT CÔNG NGHIỆP VSID
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP THĂNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP THĂNG LONG
14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG QUỐC TẾ làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG QUỐC TẾ
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAO VIỆT HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAO VIỆT HÀ NỘI
13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP VÀ CƠ KHÍ ĐÔNG Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP VÀ CƠ KHÍ ĐÔNG Á
14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Kansai Vina làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 16 Triệu Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Kansai Vina
8 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hà Nội
20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH SUNHUP làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH SUNHUP
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty Cổ phần Xây dựng và Môi trường Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu Công ty Cổ phần Xây dựng và Môi trường Việt Nam
12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIAO THÔNG TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIAO THÔNG TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG TÂN THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG TÂN THÀNH CÔNG
Trên 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ POLYME NGỌC DIỆP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ POLYME NGỌC DIỆP
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT INTECHS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT INTECHS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAO VIỆT HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAO VIỆT HÀ NỘI
13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Kansai Vina làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 16 Triệu Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Kansai Vina
8 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh Suno làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh Suno
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty CP Tư vấn Dịch vụ Xây dựng Thái Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty CP Tư vấn Dịch vụ Xây dựng Thái Bình
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TIẾN ĐẠT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TIẾN ĐẠT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THẨM ĐỊNH MÔI TRƯỜNG VINACONTROL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THẨM ĐỊNH MÔI TRƯỜNG VINACONTROL
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN ANH LUXURY LIVING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN ANH LUXURY LIVING
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ QT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ QT VIỆT NAM
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN ANH LUXURY LIVING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN ANH LUXURY LIVING
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ QT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ QT VIỆT NAM
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ QT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ QT VIỆT NAM
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VĨNH PHÚC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VĨNH PHÚC
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm