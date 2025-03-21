Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Webify Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Webify Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Công Ty Cổ Phần Webify Group
Ngày đăng tuyển: 21/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/04/2025
Công Ty Cổ Phần Webify Group

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công Ty Cổ Phần Webify Group

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 19 Hồ Văn Huê, phường 9, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

POSITION INTRODUCTION
We are looking for a professional Data Scraping specialist, capable of operating a large-scale data collection system, ensuring stability, accuracy and efficiency.
1. Professional Scraping System Development
Technical Requirements:
System Architecture:
Design cross-platform Python crawling scripts
Build scalable systems
Develop parallel crawling solutions
Manage large, multi-threaded data streams
Technologies:
Scrapy, BeautifulSoup
Selenium
Asyncio, Multiprocessing
Proxy management
IP rotation techniques
2. Data Processing and Normalization
Processing Methods:
Develop API data cleaning processes
Data transformation algorithms
Integrity checks
Remove noisy data
Tools:
Pandas
Data validation techniques
Machine Learning preprocessing
3. Database Management
Specialized Skills:
Advanced SQL:
Complex queries
Performance optimization
4. Monitoring & Optimization
Strategy:
Manage scraping system operations.
Track scraping performance
Challenge handling:
IP blocking
Speed limiting
CAPTCHA

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

PROFESSIONAL REQUIREMENTS
Education
Bachelor\'s degree (GPA > 3.0)
Major:
Data science
Computer engineering
Data related fields
English: TOEIC > 700 of IELTS >5.5
Technical Skills
Python Ecosystem
Asyncio, Multiprocessing
Data cleaning techniques
Machine Learning preprocessing
Advanced error handling
Database & Big Data
SQL (Intermediate to Advanced)
NoSQL database management
PySpark
Data warehousing
In-depth Experience
Minimum 1-2 years
Project implementation:
Web scraping
Automatic data processing
Big data crawling
SOFT SKILLS
System analysis
Problem solving
Independent & team working
Time management
Logical thinking
NICE TO HAVE EXPERIENCES
Big Data experience
Data pipeline design
Working with diverse APIs
Professional certifications
Creativity and initiative in proposing ideas

Tại Công Ty Cổ Phần Webify Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Enjoy full social insurance, health insurance, labor contracts, vacation days and other benefits according to state regulations.
- Parking allowance
- Regular annual salary increase
- Training and capacity development to meet job requirements and promotion path
- Participate in courses when necessary
- Weekly/monthly/quarterly/yearly bonuses and project bonuses
- Holiday/Tet bonuses
- Young, friendly and dynamic working environment.
- Travel: 1 time/year

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Webify Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Webify Group

Công Ty Cổ Phần Webify Group

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 19 Hồ Văn Huê, P9, Quận Phú Nhuận, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

