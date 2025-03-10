Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH SX Và TM Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Thực hiện các công việc liên quan đến:

I. Về máy tính:

1. Cài đặt, cấu hình và bảo trì máy tính và các thiết bị ngoại vi

2. Xác định lỗi phần cứng và phần mềm trên máy tính và đề xuất phương án sửa chữa, thay thế phù hợp

II. Về camera:

1. Cài đặt, cấu hình và quản lý các hệ thống camera an ninh

2. Xác định lỗi phần cứng và phần mềm liên quan đến hệ thống camera và đề xuất phương án sửa chữa, thay thế phù hợp

III. Về máy in:

1. Cài đặt, cấu hình và bảo trì các máy in và các thiết bị ngoại vi

2. Xác định lỗi phần cứng và phần mềm máy in và đề xuất phương án sửa chữa, thay thế phù hợp

IV. Về máy chấm công:

1. Cài đặt, cấu hình và quản lý các hệ thống máy chấm công

2. Xác định lỗi phần cứng và phần mềm máy chấm công và đề xuất phương án sửa chữa, thay thế phù hợp

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu chung:

- Có kinh nghiệm trên 2 năm

- Có kỹ năng giải quyết vấn đề

- Kỹ năng giao tiếp và hướng dẫn người sử dụng về cách sử dụng các thiết bị kỹ thuật số

- Thường xuyên cập nhật kiến thức về công nghệ mới và các xu hướng phát triển trong ngành, lựa chọn, đề xuất để áp dụng trong công việc Công ty.

- Hiểu biết về phần cứng và phần mềm của máy tính

II. Kiến thức về hệ thống mạng:

- Nắm vững kiến thức về mạng máy tính, bao gồm cách thiết lập, cấu hình và quản lý mạng nội bộ

- Cấu hình và quản lý các thiết bị mạng như: modem router, swich, access point

- Khắc phục các lỗi liên quan đến hệ thống mạng, bao gồm sự cố kết nối và bảo mật

- Có khả năng phát hiện, đưa ra cảnh báo theo các mức độ nguy cơ thiếu an toàn thông tin trong nội bộ Công ty và đề xuất phương án xử lý

- Có chứng chỉ quản lý mạng và quản lý máy chủ là một lợi thế.

III. Kiến thức về camera:

- Hiểu về các loại camera, bao gồm camera IP, analog và các thiết bị điều khiển camera

IV. Kiến thức về máy in:

- Có kinh nghiệm tác nghiệp xử lý các lỗi các loại máy in: phun, laser, kim, máy photo, mực in, giấy in và các linh kiện liên quan đến máy in văn phòng

V. Kiến thức về máy chấm công:

- Có hiểu biết về các loại máy chấm công, bao gồm: vân tay, thẻ từ, khuôn mặt và các thiết bị quản lý máy chấm công

Tại Công Ty TNHH SX Và TM Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 13 - 15tr + PC

- Thưởng lương tháng 13 (nếu trong năm công tác tốt sẽ được xét thưởng thêm)

-Thưởng thâm niên 500.000vnđ/năm, Thưởng hạnh kiểm 500.000vnđ/tháng.

-Phụ cấp chuyên cần 300.000vnđ, Phụ cấp nhà trọ 300.000vnđ (nếu ở trọ)

- Phụ cấp cơm trưa

- Quyền lợi nhân viên mua hàng công ty được giảm 10%/đơn hàng.

- Chế độ bảo hiểm theo luật lao động.

- Tham quan du lịch hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH SX Và TM Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát

