Tuyển Lập trình viên Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh Công Ty TNHH Snet Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh Công Ty TNHH Snet Việt Nam
- Hà Nội:
- Hà Nội
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
SỐ LƯỢNG: 03 người
- 01 người làm việc tại Hà Nội
- 02 người làm việc tại Hồ Chí Minh
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Hỗ trợ người dùng tại chi nhánh về: máy tính (Windows, Office, Outlook, các phần mềm khác), máy in, điện thoại IP phone, CCTV, UPS, máy chấm công.
Hỗ trợ và kết hợp với bộ phận phụ trách mạng (Network) văn phòng chính để xử lý sự cố về mạng.
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành CNTT, Điện tử viễn thông.
Có kinh nghiệm cài đặt, xử lý lỗi trên các hệ điều hành Windows, máy in.
Hiểu biết cơ bản về hệ thống mạng LAN và wireless, điện thoại IP phone, CCTV, máy chấm công, UPS.
Có kinh nghiệm từ 1 năm về hỗ trợ người dùng.
Có kinh nghiệm làm việc trong ngân hàng là một lợi thế.
QUYỀN LỢI ỨNG VIÊN:
Lương Gross: 13 - 15 triệu/tháng.
Thưởng tháng 13 theo quy định của công ty.
Đóng BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.
Được đào tạo về hạ tầng mạng (switch, firewall, wireless).
Ngành nghề: CNTT - Phần mềm, CNTT - Phần cứng / Mạng
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hà NộiHồ Chí Minh
