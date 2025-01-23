Tuyển Lập trình viên Tập Đoàn Anh Vinh làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Tập Đoàn Anh Vinh
- Đồng Nai:
- P. 102, Tòa nhà 537, QL 51, Kp3, P. Long Bình Tân, Tp.Biên Hoà, T. Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận
IT Support:
IT Support
:
Cài đặt, sửa chữa, bảo trì thiết bị và mạng.
Hỗ trợ người dùng xử lý sự cố phần mềm, phần cứng.
Quản trị hệ thống:
Quản trị hệ thống
Quản lý server, mạng nội bộ, và bảo mật dữ liệu.
Giám sát, nâng cấp hệ thống IT.
Lập trình viên:
Lập trình viên
Phát triển, bảo trì phần mềm và ứng dụng.
Kiểm tra, sửa lỗi và cải tiến hệ thống.
Chuyên viên an ninh mạng:
Chuyên viên an ninh mạng
Đảm bảo an toàn dữ liệu và hệ thống.
Ngăn chặn và xử lý các cuộc tấn công mạng.
Chuyên viên phân tích dữ liệu:
Chuyên viên phân tích dữ liệu
Thu thập, xử lý, phân tích dữ liệu hỗ trợ kinh doanh.
Tạo báo cáo và đưa ra dự đoán.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT hoặc tương đương.
Có chứng chỉ liên quan (CCNA, MCSA, AWS…) là lợi thế.
1-3 năm kinh nghiệm (hoặc thực tập với vai trò entry-level).
Xử lý sự cố nhanh chóng, logic.
Hiểu biết về hệ thống mạng, phần cứng, phần mềm.
Kiến thức về bảo mật, cơ sở dữ liệu, hoặc lập trình (tùy vai trò).
Tại Tập Đoàn Anh Vinh Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13, thưởng theo hiệu quả công việc.
Các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Được đào tạo và có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Du lịch hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Anh Vinh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI