Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Cà Phê Outspan Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty TNHH Cà Phê Outspan Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai:
- Đồng Nai
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tham gia vào bộ phận Digital Transformation để giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp bằng số hóa thông tin.
- Dùng các công cụ số hóa/tự động hóa (Excel/VBA; Python; Power Platform) để phát triển hệ thống mới.
- Tìm kiếm nhà cung cấp/công cụ số hóa mới; tham gia triển khai dự án.
- Trên cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, phát triển báo cáo (Reports) dựa theo yêu cầu của ban lãnh đạo.
- Đào tạo người khi có hệ thống mới; đào tạo người dùng mới.
- Hỗ trợ người dùng giải quyết vấn đề của hệ thống.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học các ngành: khoa học máy tính, công nghệ thông tin,.... và các ngành nghề liên quan
- Kiến thức cơ bản về dữ liệu (data), cơ sở dữ liệu (database) và mô hình hóa dữ liệu (data modeling).
- Kiến thức về ETL (Extract, Transform & Load); có kinh nghiệm sử dụng Power Query & Power BI.
- Có kinh nghiệm làm việc với hệ thống hoặc kiến thức học tập/dự án tốt nghiệp về hệ thống quản lí.
- Hiểu biết về hệ thống SAP/ERP; Power Apps/Power Automate là một lợi thế.
- Kỹ năng làm việc nhóm; giải quyết vấn đề; năng động và có tinh thần học hỏi.
- Giao tiếp Tiếng Anh cơ bản
- Kiến thức cơ bản về dữ liệu (data), cơ sở dữ liệu (database) và mô hình hóa dữ liệu (data modeling).
- Kiến thức về ETL (Extract, Transform & Load); có kinh nghiệm sử dụng Power Query & Power BI.
- Có kinh nghiệm làm việc với hệ thống hoặc kiến thức học tập/dự án tốt nghiệp về hệ thống quản lí.
- Hiểu biết về hệ thống SAP/ERP; Power Apps/Power Automate là một lợi thế.
- Kỹ năng làm việc nhóm; giải quyết vấn đề; năng động và có tinh thần học hỏi.
- Giao tiếp Tiếng Anh cơ bản
Tại Công ty TNHH Cà Phê Outspan Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Laptop
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Xe đưa đón
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Nghỉ phép năm
CLB thể thao
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Xe đưa đón
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Nghỉ phép năm
CLB thể thao
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Cà Phê Outspan Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI