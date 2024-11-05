Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Cà Phê Outspan Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham gia vào bộ phận Digital Transformation để giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp bằng số hóa thông tin.

- Dùng các công cụ số hóa/tự động hóa (Excel/VBA; Python; Power Platform) để phát triển hệ thống mới.

- Tìm kiếm nhà cung cấp/công cụ số hóa mới; tham gia triển khai dự án.

- Trên cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, phát triển báo cáo (Reports) dựa theo yêu cầu của ban lãnh đạo.

- Đào tạo người khi có hệ thống mới; đào tạo người dùng mới.

- Hỗ trợ người dùng giải quyết vấn đề của hệ thống.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học các ngành: khoa học máy tính, công nghệ thông tin,.... và các ngành nghề liên quan

- Kiến thức cơ bản về dữ liệu (data), cơ sở dữ liệu (database) và mô hình hóa dữ liệu (data modeling).

- Kiến thức về ETL (Extract, Transform & Load); có kinh nghiệm sử dụng Power Query & Power BI.

- Có kinh nghiệm làm việc với hệ thống hoặc kiến thức học tập/dự án tốt nghiệp về hệ thống quản lí.

- Hiểu biết về hệ thống SAP/ERP; Power Apps/Power Automate là một lợi thế.

- Kỹ năng làm việc nhóm; giải quyết vấn đề; năng động và có tinh thần học hỏi.

- Giao tiếp Tiếng Anh cơ bản

Tại Công ty TNHH Cà Phê Outspan Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Laptop

Chế độ bảo hiểm

Du Lịch

Phụ cấp

Xe đưa đón

Đồng phục

Chế độ thưởng

Chăm sóc sức khỏe

Đào tạo

Tăng lương

Nghỉ phép năm

CLB thể thao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Cà Phê Outspan Việt Nam

