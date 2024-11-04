Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Bitu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty TNHH Bitu Việt Nam
Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 104 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 25 - 35 Triệu
Thiết kế và phát triển giao diện cho hệ thống web/app thời gian thực, sử dụng Reactjs và Vuejs.
Kết nối front-end với các hệ thống back-end, APIs và cơ sở dữ liệu một cách mượt mà.
Hợp tác hiệu quả với các team khác để hoàn thành dự án được giao.
Nghiên cứu các thuật toán và xu hướng công nghệ mới để tối ưu trải nghiệm người dùng.
Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 5 năm kinh nghiệm xây dựng front-end bằng reactjs hoặc vuejs.
Có kiến thức sâu sắc về css và css framework như bootstrap, elementui,...
Thành thạo cắt giao diện từ figma sang html, css.
Thành thạo restful apis
Am hiểu java es6+, reactjs, vuejs và các thư viện như hooks, context, redux, vuex…
Có kiến thức sâu sắc về css và css framework như bootstrap, elementui,...
Thành thạo cắt giao diện từ figma sang html, css.
Thành thạo restful apis
Am hiểu java es6+, reactjs, vuejs và các thư viện như hooks, context, redux, vuex…
Tại Công ty TNHH Bitu Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 25M - 35M
Được cung cấp đầy đủ các thiết bị làm việc
Hỗ trợ ăn trưa + Gửi xe
Đóng BHXH đầy đủ, thưởng vào các dịp lễ tết, lương tháng thứ 13
Tham gia các hoạt động team building, các event của công ty…
Được cung cấp đầy đủ các thiết bị làm việc
Hỗ trợ ăn trưa + Gửi xe
Đóng BHXH đầy đủ, thưởng vào các dịp lễ tết, lương tháng thứ 13
Tham gia các hoạt động team building, các event của công ty…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bitu Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI