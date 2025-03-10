Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH GIAO LỘ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Duyệt các tin đăng của khách hàng

Theo dõi,tư vấn, chăm sóc khách hàng

Viết bài đăng trên các diễn đàn, các nền tảng xã hội

Thực hiện các công việc được phân công từ cấp trên

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Cao đẳng trở lên, (các chuyên ngành liên quan Marketing, báo chí, truyền hình,...)

Thái độ làm việc tốt: chủ động trong công việc; có trách nhiệm; làm việc có kế hoạch, logic, cẩn thận; chăm chỉ,

Có tinh thần cầu tiến phát triển bản thân; tư duy tích cực, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH GIAO LỘ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thương lượng trực tiếp,

Được đào tạo nghiệp vụ để hỗ trợ cho công việc,

Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động,

Hưởng chế độ phúc lợi đầy đủ, được đóng BHXH, BHYT, chế độ nghỉ phép, lễ tết, nghỉ việc riêng theo quy định của luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIAO LỘ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIAO LỘ