Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH GIAO LỘ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY TNHH GIAO LỘ
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 939/1A Kha Vạn Cân, P. Linh Tây,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Duyệt các tin đăng của khách hàng
Theo dõi,tư vấn, chăm sóc khách hàng
Viết bài đăng trên các diễn đàn, các nền tảng xã hội
Thực hiện các công việc được phân công từ cấp trên
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Cao đẳng trở lên, (các chuyên ngành liên quan Marketing, báo chí, truyền hình,...)
Thái độ làm việc tốt: chủ động trong công việc; có trách nhiệm; làm việc có kế hoạch, logic, cẩn thận; chăm chỉ,
Có tinh thần cầu tiến phát triển bản thân; tư duy tích cực, chịu được áp lực công việc.
Có tinh thần cầu tiến phát triển bản thân; tư duy tích cực, chịu được áp lực công việc.
Có tinh thần cầu tiến phát triển bản thân; tư duy tích cực, chịu được áp lực công việc.
Tại CÔNG TY TNHH GIAO LỘ Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: thương lượng trực tiếp,
Được đào tạo nghiệp vụ để hỗ trợ cho công việc,
Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động,
Hưởng chế độ phúc lợi đầy đủ, được đóng BHXH, BHYT, chế độ nghỉ phép, lễ tết, nghỉ việc riêng theo quy định của luật lao động
Được đào tạo nghiệp vụ để hỗ trợ cho công việc,
Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động,
Hưởng chế độ phúc lợi đầy đủ, được đóng BHXH, BHYT, chế độ nghỉ phép, lễ tết, nghỉ việc riêng theo quy định của luật lao động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIAO LỘ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
