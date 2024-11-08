Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Droid Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Droid Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty TNHH Droid Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 08/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/12/2024
Công ty TNHH Droid Việt Nam

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty TNHH Droid Việt Nam

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- TMDV.20 dự án Lumiere Riverside, 275 Xa Lộ Hà Nội, Khu Phố 4, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh., Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tham gia phát triển & phát hành các dự án game Casual, Game midcore tại thị trường quốc tế & Việt Nam.
Phân tích hành vi người dùng và nhu cầu sử dụng sản phẩm.
Lên kế hoạch vận hành và sự kiện cho sản phẩm theo mỗi tháng.
Phân tích các số liệu cơ bản của sản phẩm để định hướng cho sản phẩm.
Hỗ trợ khách hàng cho sản phẩm trên các công cụ cộng đồng.
Tham gia vào các dự án khác liên quan đến hệ sinh thái của công ty.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thích chơi Game, đam mê về Game. Có kinh nghiệm về đánh giá game, phân tích số liệu liên quan tới người dùng với những sở thích và thị hiếu khác nhau.
Có khả năng làm việc theo nhóm và độc lập.
Có khả năng đưa ra những quyết định cho sản phẩm
Có đam mê và sử dụng thành thạo với các dịch vụ trực tuyến (Mạng xã hội, Forum, Social Game, Game online)
Trung thực, chủ động, nhiệt tình trong công việc và chịu được áp lực cao

Tại Công ty TNHH Droid Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực:
- Senior: 10.000.000 - 15.000.000đ
- Junior: 8.000.000đ - 10.000.000đ
Phúc lợi khác:
- Đóng Bảo hiểm xã hội theo quy định của công ty;
- Xét lại mức lương 2-4 lần/năm.
- Lương tháng thứ 13;
- Thưởng theo dự án, thưởng Tết và thưởng các ngày lễ.
- Hưởng 12 ngày nghỉ phép hàng năm theo luật lao động.
- Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài để nâng cao kỹ năng, trình độ chuyên môn;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Droid Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Droid Việt Nam

Công ty TNHH Droid Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: S-00-18 , Masteri An phú, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

