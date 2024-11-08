Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Droid Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty TNHH Droid Việt Nam
- Hồ Chí Minh:
- TMDV.20 dự án Lumiere Riverside, 275 Xa Lộ Hà Nội, Khu Phố 4, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh., Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Tham gia phát triển & phát hành các dự án game Casual, Game midcore tại thị trường quốc tế & Việt Nam.
Phân tích hành vi người dùng và nhu cầu sử dụng sản phẩm.
Lên kế hoạch vận hành và sự kiện cho sản phẩm theo mỗi tháng.
Phân tích các số liệu cơ bản của sản phẩm để định hướng cho sản phẩm.
Hỗ trợ khách hàng cho sản phẩm trên các công cụ cộng đồng.
Tham gia vào các dự án khác liên quan đến hệ sinh thái của công ty.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng làm việc theo nhóm và độc lập.
Có khả năng đưa ra những quyết định cho sản phẩm
Có đam mê và sử dụng thành thạo với các dịch vụ trực tuyến (Mạng xã hội, Forum, Social Game, Game online)
Trung thực, chủ động, nhiệt tình trong công việc và chịu được áp lực cao
Tại Công ty TNHH Droid Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Senior: 10.000.000 - 15.000.000đ
- Junior: 8.000.000đ - 10.000.000đ
Phúc lợi khác:
- Đóng Bảo hiểm xã hội theo quy định của công ty;
- Xét lại mức lương 2-4 lần/năm.
- Lương tháng thứ 13;
- Thưởng theo dự án, thưởng Tết và thưởng các ngày lễ.
- Hưởng 12 ngày nghỉ phép hàng năm theo luật lao động.
- Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài để nâng cao kỹ năng, trình độ chuyên môn;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Droid Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI